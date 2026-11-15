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सीतापुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौत; दो सगी बहनों और भाई की जान गई

सीतापुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: धुंध के बीच रविवार सुबह रफ्तार का ऐसा कहर बरपा कि एक ही परिवार की तीन जिंदगियां पलभर में खत्म हो गईं. तंबौर थाना क्षेत्र के रिहार स्थित पेट्रोल पंप के पास ईंटों से लदे बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवतियों और एक युवक को रौंद दिया. भीषण हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक आपस में सगे भाई-बहन थे. वह लोग लहरपुर से बाइक पर सवार होकर अपने घर देवपालपुर लौट रहे थे. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. एक साथ तीन संतानों की मौत से परिवार में चीख-पुकार मची है. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, तंबौर थाना क्षेत्र के देवपालपुर निवासी यशपाल (22), उसकी बहन पूजा (20) और गायत्री (19) रविवार को किसी काम से लहरपुर गए थे. तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में रिहार स्थित पेट्रोल पंप के पास कोहरा और धुंध छाई हुई थी. इसी दौरान ईंटों से लदा ओवरलोड ट्रैक्टर तेज रफ्तार से वहां से गुजरा. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की चपेट में बाइक आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे और ट्रैक्टर उन्हें रौंदता हुआ निकल गया. हादसे में तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.