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RAS EXAM 2024: सिरोही के स्कूल शिक्षक के तीन बच्चों का एक साथ चयन, अनूठी उपलब्धि पर जश्न में डूबा झाड़ोली

सिरोही: जिले के झाड़ोली गांव से सफलता की अनोखी कहानी सामने आई है. एक ही परिवार के तीन सगे भाई-बहनों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा 2024 में चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया. इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. आरएएस परीक्षा 2024 में सबसे छोटे भाई परमवीर सिंह ने 24वीं रैंक प्राप्त की, जबकि बहन सेजल कंवर ने 120वीं और बड़े भाई महिपाल सिंह ने 931वीं रैंक हासिल की. जिले में संभवतया यह पहला अवसर है जब एक परिवार के तीन सदस्य एक साथ आरएएस में चयनित हुए.

पिता लाल सिंह ने बताया, बच्चों ने घर पर रहकर ही नियमित अध्ययन और अनुशासन के साथ तैयारी की. परिवार का सहयोग और बच्चों की मेहनत इस सफलता की सबसे बड़ी वजह रही. पिता लाल सिंह जिले के राजपुरा बालदा में द्वितीय श्रेणी शिक्षक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. वहीं आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं चयनित अफसरों के मामा उदय प्रताप सिंह ने बताया कि तीनों बच्चों का लक्ष्य शुरू से प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज के लिए काम करना था. इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने निरंतर तैयारी जारी रखी और आज यह मुकाम हासिल किया.

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दो ने सुधारी रैंक: मामा उदय प्रताप सिंह ने बताया कि खास बात यह है कि परमवीर सिंह और सेजल कंवर का पहले भी आरएएस में चयन हो चुका था. परमवीर ने वर्ष 2023 में पहले प्रयास में 66वीं रैंक प्राप्त की और आरपीएस में चयनित हुए. वे अभी जयपुर में ओटीएस में प्रशिक्षण ले रहे हैं. वहीं सेजल के दूसरे प्रयास में 522वीं रैंक आई, जिससे वे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक पद पर जोधपुर में कार्यरत हैं. दोनों ने बेहतर रैंक के लक्ष्य के साथ दोबारा परीक्षा दी. इस बार अपने बड़े भाई के साथ सफलता हासिल की.