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बिहार में सगी बहन को बचाने में डूबा भाई, तीन बच्चों की डूबने से मौत

मृतकों में शैलेंद्र यादव का 10 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार और 8 वर्षीय पुत्री सोनाली कुमारी है, जबकि धर्मेंद्र सिंह की 8 वर्षीय पुत्री सिवानी कुमारी शामिल है. मृतक के परिजनों ने बताया कि तीनों भाई बहन के अलावा और भी बच्चे नहा रहे थे, तभी सोनाली गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी.

एक दूसरे को बचाने में डूबे तीनों

बहन सोनाली को डूबता देख भाई बचाने गया और वह भी डूबने लगा फिर चचेरी बहन भी डूब रहे भाई बहन को बचाने गई. जिससे वो भी डूब गई. तीनों को डूबता देख अन्य बच्चों ने शोर मचाया.

गोताखोरों ने खोजे शव

शोर सुनते ही ग्रामीण इकट्ठा हुए नदी में डूब रहे तीनों बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जब तक तीनों बच्चों की मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी तीनों शवों को ढूंढकर बाहर निकाला गया.