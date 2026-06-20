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मातम में बदली शादी की खुशी, सड़क हादसे में तीन भाई-बहनों की मौत

लोहरदगा में एक शादी में शामिल होने जा रहे तीन भाई-बहनों की सड़क हादसे में मौत हो गई है.

ROAD ACCIDENT DIED IN LOHARDAGA
मृतक तीनों भाई-बहन की तस्वीर (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 11:41 AM IST

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लोहरदगा: जिले के मिशन चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को जोरदार को टक्कर मार दी. जिससे स्कूटी में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई. इस घटना में मरने वाले तीनों आपस में भाई बहन हैं. तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के बरवाटोली के रहने वाले मुकेश साहू के पड़ोस में शादी थी. शादी समारोह शहर के कृषि बाजार स्थित एक धर्मशाला में चल रहा था. उसी में शामिल होने के लिए मुकेश साहू का बड़ा बेटा रोहित साहू, विवाहित बेटी सपना कुमारी और सृष्टि कुमारी स्कूटी से जा रहे थे.

इसी दौरान मिशन चौक के पास गुमला से लोहरदगा की ओर आ रही एक सामान लदे ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि काफी दूर तक स्कूटी और उसमें सवार तीनों भाई-बहनों को ट्रक घसीटता चला गया. जिससे मौके पर ही सपना और सृष्टि की मौत हो गई. रोहित भी बुरी तरह से घायल था. वहां मौजूद लोगों ने तत्काल तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया. जहां पर चिकित्सकों ने 24 साल की सपना कुमारी और 14 साल की सृष्टि कुमारी को मृत घोषित कर दिया. मृतक सपना गर्भवती थी.

वहीं, 28 साल के रोहित साहू को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया था. लेकिन रास्ते में ही रोहित ने दम तोड़ दिया. मृतक रोहित के पिता मुकेश खुद मजदूरी करते हैं. जबकि रोहित एक प्रतिष्ठान में काम कर रहा था. इस दुर्घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है.

इधर घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर का कहना है कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. ट्रक को जब्त कर लिया गया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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