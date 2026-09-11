बिहार में तीन थानाध्यक्ष लाइन क्लोज, एसपी ने 11 से मांगा जवाब
अररिया में एसपी ने सिकटी, सोनामनी गोदाम व बथनाहा के तीन थानाध्यक्षों को लाइन क्लोज किया. कई अन्य से स्पष्टीकरण मांगा. रिपोर्ट-राजेश कुमार बहारदार
Published : September 11, 2026 at 10:10 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले में पुलिसिंग की समीक्षा के बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. अगस्त 2026 की थानों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर सिकटी, सोनामनी गोदाम और बथनाहा थाना के तीन थानाध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से लाइन क्लोज कर पुलिस केंद्र, अररिया भेज दिया गया है.
तीनों थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 10 सितंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सिकटी थाना के थानाध्यक्ष पुअनि रौशन कुमार, सोनामनी गोदाम थाना के थानाध्यक्ष पुअनि चंदन कुमार और बथनाहा थाना के थानाध्यक्ष पुअनि राजवीर साहु को थाना की जिम्मेदारी से हटाया गया है. तीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है.
कांड निष्पादन और बरामदगी पर सवाल
अगस्त माह की समीक्षा में इन थानों में प्रतिवेदित कांडों की तुलना में मादक पदार्थों की बरामदगी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही. साथ ही कांडों के लंबित रहने, एनबीडब्ल्यू, इश्तेहार और कुर्की के निष्पादन में भी कमी पाई गई. इन्हीं आधारों पर तीनों थानाध्यक्षों को लाइन क्लोज किया गया.
अन्य थानाध्यक्षों से मांगा स्पष्टीकरण
एसपी ने अररिया, महिला थाना, रानीगंज, कुआड़ी, फुलकहा, फारबिसगंज, जोगबनी, नरपतगंज, भरगामा और घूरना सहित कई थानाध्यक्षों से भी स्पष्टीकरण मांगा है. नशीले पदार्थों की बरामदगी और लंबित मामलों को लेकर इनसे जवाब तलब किया गया है.
"थाना प्रभारियों के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बेहतर पुलिसिंग और आम लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इस कार्रवाई और पुरस्कार से पुलिस पदाधिकारियों को जवाबदेही का स्पष्ट संदेश दिया गया है."-जितेंद्र कुमार, एसपी
बेहतर प्रदर्शन पर पुरस्कार
लापरवाही पर कार्रवाई के साथ ही बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया. फारबिसगंज थाना के पुनि मुकेश कुमार, जोकीहाट थानाध्यक्ष पुनि राजीव कुमार झा, जोगबनी थानाध्यक्ष पुनि धन प्रसाद, बैरगाछी थानाध्यक्ष पुअनि नवदीप गुप्ता समेत कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया.
अगस्त में 834 गिरफ्तारियां
अररिया पुलिस ने अगस्त 2026 में जिले भर में कुल 834 लोगों को गिरफ्तार किया. इस दौरान 2.515 किलोग्राम स्मैक, 852.742 किलोग्राम गांजा, 5 आर्म्स, 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद किए गए.
शराब और अन्य बरामदगी
शराब के खिलाफ अभियान में 10,177.155 लीटर अंग्रेजी शराब, 889.6 लीटर नेपाली शराब, 2,024.395 लीटर देशी शराब और 481.5 लीटर कफ सिरप बरामद हुई. साथ ही 66 मोटरसाइकिल, 36 मोबाइल फोन, 2,55,638 रुपये भारतीय मुद्रा और 17,95,605 रुपये नेपाली मुद्रा भी जब्त की गई.
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