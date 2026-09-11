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बिहार में तीन थानाध्यक्ष लाइन क्लोज, एसपी ने 11 से मांगा जवाब

अररिया: बिहार के अररिया जिले में पुलिसिंग की समीक्षा के बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. अगस्त 2026 की थानों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर सिकटी, सोनामनी गोदाम और बथनाहा थाना के तीन थानाध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से लाइन क्लोज कर पुलिस केंद्र, अररिया भेज दिया गया है.

तीनों थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 10 सितंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सिकटी थाना के थानाध्यक्ष पुअनि रौशन कुमार, सोनामनी गोदाम थाना के थानाध्यक्ष पुअनि चंदन कुमार और बथनाहा थाना के थानाध्यक्ष पुअनि राजवीर साहु को थाना की जिम्मेदारी से हटाया गया है. तीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है.

कांड निष्पादन और बरामदगी पर सवाल

अगस्त माह की समीक्षा में इन थानों में प्रतिवेदित कांडों की तुलना में मादक पदार्थों की बरामदगी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही. साथ ही कांडों के लंबित रहने, एनबीडब्ल्यू, इश्तेहार और कुर्की के निष्पादन में भी कमी पाई गई. इन्हीं आधारों पर तीनों थानाध्यक्षों को लाइन क्लोज किया गया.

अन्य थानाध्यक्षों से मांगा स्पष्टीकरण

एसपी ने अररिया, महिला थाना, रानीगंज, कुआड़ी, फुलकहा, फारबिसगंज, जोगबनी, नरपतगंज, भरगामा और घूरना सहित कई थानाध्यक्षों से भी स्पष्टीकरण मांगा है. नशीले पदार्थों की बरामदगी और लंबित मामलों को लेकर इनसे जवाब तलब किया गया है.

"थाना प्रभारियों के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बेहतर पुलिसिंग और आम लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इस कार्रवाई और पुरस्कार से पुलिस पदाधिकारियों को जवाबदेही का स्पष्ट संदेश दिया गया है."-जितेंद्र कुमार, एसपी