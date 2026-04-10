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बीजेपी नेता के घर गोलीबारी करने वाले तीन शूटर गिरफ्तार, हथियार बरामद

सरायकेला: पुलिस ने आदित्यपुर थाना अंतर्गत सालडीह बस्ती में बीजेपी नेता सपन कुमार दास के घर पर हुई फायरिंग की घटना का सफल खुलासा किया है. एसपी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सबैया के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में शामिल तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.

​पकड़े गए अपराधी और बरामदगी

पुलिस ने चंदन गोराई उर्फ चंदन बच्चा (20 वर्ष), राजू कुम्हार उर्फ राजू टाकला (24 वर्ष) और प्रेम कुमार सिंह उर्फ जानी उर्फ प्रेम बच्चा (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 4 जिंदा गोली और स्कूटी बरामद हुई है. पकड़े गए अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वे 3 अप्रैल को सालडीह बस्ती में हुए पथराव एवं हथियार लहराने के मामले में भी वांछित थे.