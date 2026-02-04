ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में होगा 'सनातन मंगल महोत्सव' का आयोजन, देश के प्रमुख संत रहेंगे मौजूद

सनातन मंगल महोत्सव में भीलवाड़ा के तीन संतों को दीक्षा दिलाई जाएगी. इस आयोजन में विदेश से भी भक्त शामिल होंगे.

Sanatan Mangal Mahotsav
हरी सेवा उदासीन आश्रम के महंत हंसाराम (ETV Bharat Bhilwara)
Published : February 4, 2026 at 7:38 PM IST

भीलवाड़ा: जिला मुख्यालय पर स्थित हरी सेवा उदासीन आश्रम में 19 से 26 फरवरी तक आठ दिवसीय 'सनातन मंगल महोत्सव' का आयोजन होगा, जिसमें तीन संत इंद्रदेव, सिद्धार्थ व कुनाल दीक्षा लेंगे. यह तीनों संत बाल्यकाल से ही आश्रम में रह रहे हैं. इस सनातन मंगल महोत्सव में देश के कई प्रसिद्ध संतों की मौजूदगी रहेगी. वहीं, मंगल महोत्सव के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया है.

हरी सेवा उदासीन आश्रम के महंत हंसाराम ने कहा कि कुंभ की तरह देश में पहली बार ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, जिसमें देशभर के जगतगुरु, महामंडलेश्वर और प्रमुख संत मौजूद रहेंगे. आश्रम से जुड़े विदेश में रहने वाले भक्त भी भीलवाड़ा पहुंचेंगे. महामंडलेश्वर ने दावा किया कि यह भारत में पहला इतना बड़ा आयोजन हो रहा है.

महंत हंसराम, महामंडलेश्वर हरी सेवा उदासीन आश्रम (ETV Bharat Bhilwara)

महंत ने कहा कि सभी सनातनियों को एक जाजम पर लाना है. इसमें पंगत, संगत, भाषा व वेशभूषा एक होनी चाहिए. इसमें देश के कई महापुरुष व वृंदावन के संत मौजूद रहेंगे. इन्हीं के साथ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है. इस सनातन समागम में विदेश से भी भक्त आ रहे हैं, जो समाज व संस्कृति को सजाने के लिए यज्ञ में आहुति देंगे.

सभी के लिए ड्रेस कोड: उन्होंने कहा कि सनातन में ना जाति है, ना पंथ है, सिर्फ सनातन है. यज्ञ में बैठने वाले यजमान से सिर्फ एक श्रीफल और एक रुपए दक्षिण स्वरूप लिया जाएगा, जिनको एक वेशभूषा के लिए ड्रेस यहां से उपलब्ध कराई जाएगी.

