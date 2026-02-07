ETV Bharat / state

महिला से लूट के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, दो तमंचे, कारतूस, चाकू, आभूषण, समेत बाइक बरामद

बरेली: थाना देवरनियां क्षेत्र में महिला से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को बरेली पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दो अन्य को पुलिस ने मौके से दबोच लिया. मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया.



घटना 18 जनवरी 2026 की है, ग्राम सेमीखेडा स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर एक महिला से पर्स लूट कर फरार हो गए, पर्स में मोबाइल फोन, छह हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण थे. पीड़ित के पति की तहरीर पर थाना देवरनियां में लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.



शनिवार 7 फरवरी को थाना देवरनियां पुलिस संदिग्ध वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में ग्राम इटौआ की ओर जा रहे हैं. पुलिस ने फौरन उनकी घेराबंदी की, बदमाशों ने खुद को घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस कि तरफ से जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दो अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया.



पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, एक अवैध चाकू, लूट के आभूषण, 5600 रुपये नकद और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है. मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए सीएचसी बहेड़ी भेजा गया. पुलिस द्वारा तीनों लुटेरों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

