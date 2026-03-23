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दुधवा नेशनल पार्क में तीन गैंडों को मिली 'आजादी', जंगल में छोड़े गए दो मादा और एक नर गैंडा

दुधवा पार्क में छोड़े गए गैंडे. ( Photo Credit; Dudhwa Park Administration )

लखीमपुर खीरी : दुधवा नेशनल पार्क का ‘राइनो जोन’ गैंडों को भा रहा है. सोमवार को तीन गैंडों को खुले में छोड़ दिया गया. गैंडों के पुनर्वासित करने के तीसरे चरण के दूसरे दिन पार्क प्रशासन ने तीन गैंडों को जंगल में आजाद कर दिया. दुधवा टाइगर रिजर्व में चल रहे गैंडों के पुनर्वासित कार्यक्रम के तहत एक नर हर्ष और दो मादा राशी, सुषमा गैंडों को सुरक्षित तरीके से ट्रेंकुलाइज किया गया. इसके बाद विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की टीम ने उन्हें केज में सुरक्षित कर निर्धारित स्थल एसडी सिंह मचान फांटा पर छोड़ दिया. इस पूरी प्रक्रिया में राजकीय हाथियों, महावतों और चाराकटरों की अहम भूमिका रही. टीम ने घने जंगलों में गैंडों को चिन्हित कर घेराबंदी की और फिर सावधानीपूर्वक उन्हें नियंत्रित किया. इस पूरे अभियान का संचालन मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक डॉ. एच. राजामोहन के निर्देशन में किया गया. उनके साथ उपनिदेशक जगदीश आर, पद्मश्री विशेषज्ञ डॉ. केके शर्मा समेत कई विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक और वन विभाग की टीम मौजूद रही. मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच राजामोहन ने कहा, दुधवा में गैंडों के पुनर्वासित का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है. हमारी टीम ने पूरी सतर्कता और वैज्ञानिक तरीके से कार्य किया है. आने वाले समय में यह प्रयास गैंडों की संख्या बढ़ाने और उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा.