दुधवा नेशनल पार्क में तीन गैंडों को मिली 'आजादी', जंगल में छोड़े गए दो मादा और एक नर गैंडा
गैंडों के पुनर्वासित करने के तीसरे चरण के दूसरे दिन पार्क प्रशासन ने तीन गैंडों को जंगल में आजाद कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 8:39 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 9:10 PM IST
लखीमपुर खीरी : दुधवा नेशनल पार्क का ‘राइनो जोन’ गैंडों को भा रहा है. सोमवार को तीन गैंडों को खुले में छोड़ दिया गया. गैंडों के पुनर्वासित करने के तीसरे चरण के दूसरे दिन पार्क प्रशासन ने तीन गैंडों को जंगल में आजाद कर दिया.
दुधवा टाइगर रिजर्व में चल रहे गैंडों के पुनर्वासित कार्यक्रम के तहत एक नर हर्ष और दो मादा राशी, सुषमा गैंडों को सुरक्षित तरीके से ट्रेंकुलाइज किया गया. इसके बाद विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की टीम ने उन्हें केज में सुरक्षित कर निर्धारित स्थल एसडी सिंह मचान फांटा पर छोड़ दिया.
इस पूरी प्रक्रिया में राजकीय हाथियों, महावतों और चाराकटरों की अहम भूमिका रही. टीम ने घने जंगलों में गैंडों को चिन्हित कर घेराबंदी की और फिर सावधानीपूर्वक उन्हें नियंत्रित किया.
इस पूरे अभियान का संचालन मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक डॉ. एच. राजामोहन के निर्देशन में किया गया. उनके साथ उपनिदेशक जगदीश आर, पद्मश्री विशेषज्ञ डॉ. केके शर्मा समेत कई विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक और वन विभाग की टीम मौजूद रही.
मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच राजामोहन ने कहा, दुधवा में गैंडों के पुनर्वासित का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है. हमारी टीम ने पूरी सतर्कता और वैज्ञानिक तरीके से कार्य किया है. आने वाले समय में यह प्रयास गैंडों की संख्या बढ़ाने और उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा.
दुधवा टाइगर रिजर्व की यह पहल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 41 साल पहले यहां पुनर्वासित किए गए गैंडे अब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं.
गैंडों का कुनबा बढ़ाने के लिए अच्छे घास के मैदान, पर्याप्त जल और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है. गैंडा पुर्नवास कार्यक्रम के तहत सभी गैंडों पर विशेष नजर रखी जाती है. गैंडों को शिकारियों से बचाने के लिए फारेस्ट रेंजर की टीम 24 घंटे नजर रखती है.
अब दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में जानिए : दुधवा टाइगर रिजर्व 1974 में बना. यह नेपाल सीमा से सटा है और करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है. दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर सेंचुरी और कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार भी शामिल हैं. टाइगर रिजर्व अपनी पांच प्रकार की हिरन की प्रजातियों के लिए भी मशहूर है. यहां बारहसिंघा भी काफी संख्या में हैं. चीतल, पांड़ा, काकड़ भी मिलते हैं. नेपाल से आने वाले घुमंतू हाथियों का भी यहां आशियाना है. जंगली हाथी भी यहां हैं. अजगर, मोर, जंगली मुर्गों और तराई में पाई जाने वाली बंगाल फ्लोरिकन भी यहां पाई जाती है.
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