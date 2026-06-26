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नेपाल में किराए के मकान में चल रहे मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, यूपी-बिहार के तस्कर गिरफ्तार

नेपाल के नवलपरासी में पुलिस ने देह व्यापार व मानव तस्करी रैकेट पर छापा मारा. बगहा समेत यूपी-नेपाल के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. पढ़ें

Bihar residents arrested in Nepal
नेपाल में बगहा निवासी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 26, 2026 at 11:59 AM IST

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बगहा: नेपाल के नवलपरासी जिले में मानव तस्करी और देह व्यापार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नेपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने त्रिवेणी ग्रामीण नगरपालिका-6 स्थित एक किराए के मकान पर रात करीब 11 बजे अचानक छापा मारकर पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है.

बिहार के तीन आरोपी गिरफ्तार: इस छापेमारी में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र के तीन व्यक्ति शामिल हैं. इनके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक और नेपाल का एक नागरिक भी गिरफ्तार हुआ है. पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि इस मकान में लंबे समय से अवैध धंधा चल रहा था.

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान: पकड़े गए आरोपियों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी 30 वर्षीय शकुंता चौहान, पश्चिम चंपारण के बगहा निवासी गौरव कुमार, मुन्नीलाल राम राय और सुरेंद्र कुमार यादव शामिल हैं. इनके साथ ही नेपाल के बाजुरा जिले की हिमाली ग्रामीण नगरपालिका-7 निवासी हेमराज उपाध्याय को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है.

मानव तस्करी नेटवर्क की जांच: नेपाल पुलिस के अनुसार सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और अनैतिक गतिविधियों से संबंधित कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस कथित आपराधिक नेटवर्क का विस्तार किन-किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है.

सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता: इस बड़ी कार्रवाई के बाद भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. स्थानीय लोगों में चर्चा है कि अपराधी दोनों देशों की खुली सीमा का फायदा उठाकर ऐसे गैरकानूनी धंधे चला रहे थे. नेपाल पुलिस ने भारतीय पुलिस के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया है.

पुलिस की सख्त चेतावनी: नेपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि 'मानव तस्करी और देह व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस ऑपरेशन को अपराध नियंत्रण में अहम माना जा रहा है.'

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