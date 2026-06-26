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नेपाल में किराए के मकान में चल रहे मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, यूपी-बिहार के तस्कर गिरफ्तार

बगहा: नेपाल के नवलपरासी जिले में मानव तस्करी और देह व्यापार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नेपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने त्रिवेणी ग्रामीण नगरपालिका-6 स्थित एक किराए के मकान पर रात करीब 11 बजे अचानक छापा मारकर पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है.

बिहार के तीन आरोपी गिरफ्तार: इस छापेमारी में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र के तीन व्यक्ति शामिल हैं. इनके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक और नेपाल का एक नागरिक भी गिरफ्तार हुआ है. पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि इस मकान में लंबे समय से अवैध धंधा चल रहा था.

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान: पकड़े गए आरोपियों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी 30 वर्षीय शकुंता चौहान, पश्चिम चंपारण के बगहा निवासी गौरव कुमार, मुन्नीलाल राम राय और सुरेंद्र कुमार यादव शामिल हैं. इनके साथ ही नेपाल के बाजुरा जिले की हिमाली ग्रामीण नगरपालिका-7 निवासी हेमराज उपाध्याय को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है.

मानव तस्करी नेटवर्क की जांच: नेपाल पुलिस के अनुसार सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और अनैतिक गतिविधियों से संबंधित कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस कथित आपराधिक नेटवर्क का विस्तार किन-किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है.

सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता: इस बड़ी कार्रवाई के बाद भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. स्थानीय लोगों में चर्चा है कि अपराधी दोनों देशों की खुली सीमा का फायदा उठाकर ऐसे गैरकानूनी धंधे चला रहे थे. नेपाल पुलिस ने भारतीय पुलिस के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया है.