प्रतापगढ़ में तीन सगे भाई-बहन सरकारी तालाब में डूबे, एक साथ नहाने गए थे, ग्रामीणों ने निकाला शव
घर के सामने ही सरकारी तालाब बना था. गर्मी के कारण तीनों बच्चे नहाने गए थे. गहराई में जाने से डूब गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 6:12 PM IST
प्रतापगढ़ : कंधई थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने गए तीन सगे भाई-बहनों की डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. घटना कंजास गांव की है. सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
कंजास गांव में रहने वाले विजय बहादुर यादव के चार बच्चे हैं. रानी (12), मोहित (8), रोहित (7) घर के सामने बने सरकारी तालाब में गर्मी के कारण नहाने गए थे. गहरे पानी में जाने से तीनों डूब गए. तालाब में डूबने की किसी को खबर ही नहीं लगी. काफी देर तक जब तीनों बच्चे घर वापस नहीं आए तो मां कुसुम परेशान हो उठी.
कुसुम ने ग्रामीणों को सूचना दी. ग्रामीण बच्चों की खोजबीन करने लगे. इसी दौरान तालाब में ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू किया तो तीनों सगे भाई-बहन का शव बरामद हो गया. ग्रामीणों ने शव को बाहर निकलते हुए पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
सीओ पट्टी क्षेत्र मनोज रघुवंशी ने बताया कि विजय बहादुर यादव बगल के गांव कमास गांव से आकर कंजास गांव में सालों से रहने लगा था. झोपड़ी और कच्चे घर में रहकर वह अपने परिवार का मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा था. विजय बहादुर के तीन बच्चे रानी, मोहित और रोहित तालाब में नहाने गए थे. डूबने से उनकी मौत हो गई. उनका एक आठ माह का बेटा सोहित बचा है. परिजनों से बातचीत कर हादसे की जांच पड़ताल की गई.
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