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बोकारो के तेनुघाट डैम का बढ़ा जलस्तर, तीन रेडियल गेट और एक अंडर स्लुइस गेट खोले गए, लोगों को किया गया अलर्ट

बोकारो: जिले के बेरमो अनुमंडल स्थित तेनुघाट डैम के तीन रेडियल गेट और एक अंडर स्लइस गेट को खोल दिया गया है. लगातार बारिश और डैम के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. 9970/282.32 क्यूसेक प्रति सेकेंड के हिसाब से तेनुघाट डैम के पानी को दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है. डैम में जल संचयन की क्षमता 852 फीट है, उससे ऊपर खतरे का निशान माना जाता है.

मामले में तेनुघाट बांध प्रमंडल के एसडीओ मंगलदेव सिंह ने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया था. जिसके कारण पहले तो दो गेट खोले गए थे, लेकिन पानी के बढ़ते दबाव के कारण एक और गेट खोल दिया गया. साथ ही स्लुइस गेट भी खोला गया है. नदी के किनारे रहने वाले लोगों को उचित माध्यम से अलर्ट कर दिया गया है. लोगों को नदी किनारे नहीं जाने, नदी में नहीं उतरने की अपील की गई है. साथ ही मछुआरों को भी सचेत कर दिया गया है.

अभी वर्तमान में डैम में 850. 05 फीट पानी है. वहीं जल संचयन की कुल क्षमता 42013 हेक्टेयर मीटर है. जबकि वर्तमान स्थिति में अभी जल संचय 25807 हेक्टेयर मीटर है. नदी में वर्तमान समय में मानसून को देखते हुए 9970/282.32 क्यूसेक/क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से पानी छोड़ा जा रहा है.

बतातें चले कि इस डैम की ग्रॉस स्टोरेज 852 फीट अर्थात 44526 हेक्टेयर मीटर क्षमता है. वहीं डैम से पानी छोड़े जाने से पहले नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि नदी की ओर न तो खुद जाएं और न ही अपने बच्चों को और अपने मावेशियों को जाने दें.