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लखनऊ में तीन प्राॅपर्टी डीलर गिरफ्तार; फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी करने का आरोप, खुद को बताया जमीन का मालिक

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जानकीपुरम की रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:02 PM IST

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लखनऊ : मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शुक्रवार को तीन प्रॉपर्टी डीलरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए ऐसी जमीन का बैनामा कर दिया, जिस पर उनका कोई मालिकाना हक था ही नहीं.


पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जानकीपुरम की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. उसका आरोप था कि वर्ष 2022 में ग्राम सलेमपुर स्थित 2500 वर्गफुट का प्लॉट 9.91 लाख रुपये में खरीदा था. भुगतान आरटीजीएस और नकद के माध्यम से किया गया था. जमीन का बैनामा भी कराया गया था.


पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपियों ने जिस जमीन का बैनामा कराया गया था, वह विक्रेता के नाम दर्ज ही नहीं है. पुलिस की विवेचना में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मुख्य आरोपी ने खुद को जमीन का मालिक बताकर फर्जी बैनामा कराया, जबकि दो अन्य आरोपी पूरी जानकारी होने के बावजूद गवाह बनकर पहुंचे.


जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में विपिन तिवारी, विपिन तिवारी और रिंकू राजपूत शामिल हैं. तीनों आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी विपिन तिवारी के खिलाफ पहले से भी एक अन्य एक और आपराधिक मुकदमा दर्ज है.

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