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हिमाचल में एसजेवीएनएल से तीन परियोजनाएं वापस लेने की तैयारी, डुग्गर और किशाऊ पर भी नई रणनीति

ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ( FB @SukhvinderSinghSukhu )