BHU के जिन तीन प्रोफेसरों को मिले पद्म पुरस्कार जानिए उपलब्धियां और योगदान...

कुलपति ने सभी को दी बधाई, पहले भी कई पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित.

BHU के तीन प्रोफेसर मिला पद्म पुरस्कार
BHU के तीन प्रोफेसर मिला पद्म पुरस्कार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 12:40 PM IST

वाराणसी: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है. सम्मान पाने वालों की सूची में तीन नाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर्स का नाम शामिल है. यह अपने आप में काशी के लिए और काशी के लोगों के लिए गौरव का क्षण है. इसमें विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर, कालाजार की दवा की खोज करने वाले प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल का नाम है. साथ ही, परफार्मिंग आर्ट्स की पूर्व संकाय प्रमुख प्रो एन. राजम को भी पद्म पुरस्कार मिला है. इनका नाम जारी के होने के बाद से विश्वविद्यालय परिवार में और काशी वासियों में खुशी की लहर है.


संगीत की पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर, जो संगीत के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जानी जाती हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संगीत के क्षेत्र में बेहतर पहल करने के लिए सम्मानित भी किया था. वहीं, प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल को कालाजार के लिए प्रभावी तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से ‘विजिटर पुरस्कार’ और ‘डाॅ. पीएन राजू ओरेशन’ सम्मान मिल चुका है. वहीं, परफार्मिंग आर्ट्स की पूर्व संकाय प्रमुख प्रो एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है. वायलिन वादक एन राजम ने 75 साल के करियर में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैश्विक बनाया. गायकी अंग गायन शैली की शुरुआत की और ख्याल गायकी अंग की शुरुआत की.


प्रोफसर कपूर के जीवन पर बनी मराठी फिल्म मंगला: पद्मश्री सम्मान के लिए नाम चुने जाने पर पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर बेहद खुशी हो रही है. वे कहती हैं, ‘मुझे इस सम्मान के काबिल समझने के लिए सभी का धन्यवाद.’ मंगला कपूर शास्त्रीय संगीत की शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं. संगीत में विशेष योगदान के लिए उन्हें साल 1982 में तरंग संस्थान की ओर से ‘काशी की लता’ और राज्यसभा की ओर से ‘रोल मॉडल’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इतना ही नहीं, उनके जीवन पर आधारित एक मराठी फिल्म ‘मंगला’ भी बनाई जा चुकी है. बता दें कि, वे संगीत की शिक्षा प्रदान करने के साथ ही समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए भी प्रयास कर रही हैं.


12 साल की उम्र में हुआ था तेजाब से हमला: मंगला कपूर बताती हैं, मैं 12 साल की उम्र की थी, तब मुझपर तेजाब से हमला किया गया था. व्यापार की रंजिश के चलते मेरे घर के ही नौकर ने मुझपर तेजाब फिकवाया था. जब भी यह घटना मुझे याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी न जाने किस बात की सजा मुझे मिली थी. उस हादसे के बाद मेरा जीवन बदल सा गया था. न किसी से मिलने का मन होता न बात करने का. एक कमरे में जीवन बीतने लगा था, फिर पिताजी ने मुझे जिंदगी को आगे बढ़ाने की हिम्मत दी. मैंने संगीत में ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा था.


30 साल तक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी: मंगला कपूर बताती हैं, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी. कॉलेज पढ़ने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था. लोग मेरा मजाक भी बनाते थे, लेकिन माता-पिता ने मेरा साथ दिया तो हिम्मत बनी हुई थी. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक बार लोगों ने मुझे मंदिर में भजन गाते हुए सुना था. मेरी आवाज लोगों को बहुत पसंद आई, जिसके बाद मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने के मौके मिलते रहे. समय बीतने के साथ, साल 1989 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया. 30 साल तक यहां विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी. इस दौरान ऐसे कई मौके मिले, जिससे लोगों के बीच मेरी आवाज पहुंची. लोग मुझे मेरी आवाज से भी पहचानते थे.

कालाजार के निदान और इलाज में महत्वपूर्ण योगदान: वहीं, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (IMS) के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कालाजार के निदान और इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रो. श्याम सुंदर को कालाजार के लिए प्रभावी तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से ‘विजिटर पुरस्कार’ और ‘डाॅ. पीएन राजू ओरेशन’ सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने भारतीय कालाजार के उपचार में लिपिड संबंधित एम्फोटेरीसिन-बी पर सराहनीय काम किया. लिपोसोमल एम्फोटेरीसिन-बी एक बड़ी सफलता के रूप में माना जाता है. यह एकल खुराक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मान्यता प्राप्त है. इसका उपयोग कालाजार नियंत्रक कार्यक्रम में भारत में होता है.

मल्टी ड्रग थेरेपी का सर्वप्रथम सफल परीक्षण किया: प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कालाजार के इलाज में ‘मल्टी ड्रग थेरेपी’ का सर्वप्रथम सफल परीक्षण किया, जिसको भी WHO ने अनुमोदित कर दिया था. उन्होंने कालाजार के इलाज के लिए पहली बार प्रभावी दवा मिल्टेफोसीन भी विकसित की है. यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ‘कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम’ के लिए इस्तेमाल किया गया था. यह दवा दुनिया भर में प्रयोग में लाई जा रही है. उन्होंने सबसे पहले आरके-39 स्ट्रीप जांच का परीक्षण किया था. वहीं, प्रोफेसर अग्रवाल लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी की एक खुराक से कालाजार के इलाज की विधि खोजी और कालाजार की वैक्सीन के शोध में भी शामिल रहे.

कुलपति ने तीनों दी बधाई: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि, यह बहुत खुशी और गर्व का पल है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिवार के तीन सदस्यों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. एन. राजम (पद्म विभूषण), मंगला कपूर (पद्म श्री) और श्याम सुंदर (पद्म श्री); ने न केवल कला और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, बल्कि समर्पित शिक्षक के रूप में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया है और युवा मस्तिष्कों को दिशा प्रदान की है. विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं डॉ. राजम, डॉ. कपूर और डॉ. सुंदर को पद्म पुरस्कार-2026 से सम्मानित होने पर बधाई देता हूं.

