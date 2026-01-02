ETV Bharat / state

हजारीबाग सेंट्रल जेल ब्रेक: देवा भुइयां की अगुवाई में फरार हुए कैदी, एसआईटी में 2 डीएसपी, दो इंस्पेक्टर शामिल

दरअसल, 30 दिसंबर की रात लगभग 2:00 बजे के आसपास लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से तीन कैदी फरार हो गए थे. 31 दिसंबर को कैदी गिनने के दौरान इस घटना की जानकारी जेल प्रशासन को मिली थीं. शौचालय की खिड़की काटकर चहारदीवारी लांघकर तीन कैदी फरार हो गए थे. इसे लेकर लोहसिंघना थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है.

देवा भुइयां पहले भी जेल ब्रेक करने की घटना को अंजाम दे चुका है. ऐसे में यह आशंका लगाई जा रही है कि उसने ही पूरी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची होगी: अंजनी अंजन, एसपी

हजारीबाग: सेंट्रल जेल ब्रेक करने के मामले की जांच शुरू हो गई है. दो दिनों से पुलिस जेल ब्रेक कर फरार तीन कैदियों की तलाश कर रही हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है. जिसमें दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं. फरार कैदी में एक देवा भुइयां की अगुवाई में ही सभी बंदी फरार हुए हैं, ऐसी प्रारंभिक जानकारी मिल पा रही है.

आवेदन में बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ है कि बैरक नंबर 6 की खिड़की नंबर 4 को काटकर करीब रात 1:36 से 2:45 के बीच कैदी भाग गए. इसमें प्राथमिकी संख्या 196 -2025 दर्ज की गई है, जो तीन कैदी फरार हैं, उनमें से दो पॉक्सो एक्ट और एक सामूहिक दुष्कर्म का दोषी है. देवा भुइयां, कतरास थाने में 2019 में हुए सामूहिक दुष्कर्म केस में दोषी है और वह 29 जुलाई 2021 को धनबाद जेल से फरार हो गया था. उसे इस दौरान सजा सुनाई गई थी लेकिन उसकी गिरफ्तारी 3 साल बाद हुई थी.

वहीं जितेंद्र रवानी, जिस पर भाटडीह ओपी में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, उसे 22 साल की सजा हुई है. धनबाद जेल में उसने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था. राहुल रजवार नाबालिग से प्रेम प्रसंग मामले में 2024 में जेल गया था. प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था. पॉक्सो एक्ट में उसे उम्र कैद की सजा हुई है.

जेल सुपरिटेंडेंट ने की थी कैदियों के भागने की पुष्टि

जेल प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में जेल के दो हेड वार्डन को गुरूवार देर शाम सस्पेंड कर दिया था. जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनमें हरेंद्र महतो और उमेश सिंह शामिल हैं. सेक्टर नंबर 6 के वार्ड नंबर 4 में तीनों सजायाफ्ता बंदी थे. यहां से रॉड काटकर भाग गए थे. इस वार्ड में इन्हीं दोनों की ड्यूटी लगी थी. इन पर आरोप है कि आखिर उनके द्वारा उस वार्ड में बंदियों की कैसे निगरानी की जा रही थी कि खिड़की की रॉड काटकर तीन बंदी फरार हो गए. जेल सुपरिटेंडेंट सीपी सुमन ने इस बात की पुष्टि की है.

