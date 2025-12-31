ETV Bharat / state

अलीगढ़ के तीन पोखरे बनेंगे पिकनिक स्पॉट; 2026 में शहरवासियों को मिलेगा यह खास तोहफा

अलीगढ़: केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत अलीगढ़ नगर निगम सीमा में तीन पोखरों को पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित किया जाएगा. शहर के शक्ति नगर पोखरे, नई बस्ती पोखरा और गूलर रोड पोखरे के कायाकल्प का काम शुरू कर दिया गया है. नगर निगम का दावा है, कि वर्ष 2026 अलीगढ़ के लिए विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगातों का साल साबित होगा.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मंगलवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शुभांशु कटियार, अधिशासी अभियंता विजेंद्र पाल सिंह और सहायक अभियंता राजवीर सिंह के साथ तीनों पोखरों का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति पर संतोष जताया. ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए कि सभी काम तय समय सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि नए साल में शहरवासियों को तीन नए पिकनिक स्पॉट और कैफेटेरिया की सौगात मिल सके.

पर्यावरण और जल संरक्षण भी होगा: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि यह परियोजना केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है. यह पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन और नागरिकों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में भी अहम कदम है. उन्होंने साफ कहा कि जनहित के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह सुविधाएं मिलेंगी: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शक्ति नगर और नई बस्ती पोखरे पर बाउंड्री वॉल, आरसीसी रिटेनिंग वॉल, टो वॉल, फुटपाथ, स्टोन पिचिंग, शौचालय और इलेक्ट्रिक पोल लगाए जा रहे हैं. गूलर रोड पोखरे पर भी टो वॉल, स्टोन पिचिंग, शौचालय और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है.

महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य है, कि वर्ष 2026 में ये तीनों पोखरे आधुनिक, स्वच्छ और सुरक्षित पिकनिक स्पॉट के रूप में शहरवासियों को समर्पित किए जाएं, ताकि युवाओं, बच्चों और परिवारों को शहर के भीतर ही घूमने और मनोरंजन के बेहतर विकल्प मिल सकें.

नई बस्ती पोखरे का कायाकल्प: नई बस्ती पोखरे पर लगभग 415.92 लाख रुपए की लागत से काम कराया जा रहा है. करीब 21,584 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इस पोखरे की जल संग्रहण क्षमता खुदाई के बाद 25,124 घनमीटर से बढ़कर लगभग 58,000 घनमीटर हो जाएगी.