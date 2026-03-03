ETV Bharat / state

प्राइवेट गाड़ी.. होटल में लंच.. पुलिस कस्टडी में रील! अपराधी के 'रॉयल खातिरदारी' पर 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में कानून-व्यवस्था को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच एक ताजा मामला चर्चा का केंद्र बन गया है. शंकरपुर थाना कांड संख्या 240/25 के नामजद अभियुक्त शंकरपुर प्रखंड के मधेली वार्ड संख्या 13 निवासी अंकज कुमार उर्फ लल्लू यादव की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है.

एसपी ने की कार्रवाई: मामले में पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने कार्रवाई करते हुए तीन पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई के विरूद्ध 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

गिरफ्तारी से पेशी तक का बनाया रील: बताया जा रहा है कि शनिवार को शंकरपुर पुलिस ने अंकज कुमार उर्फ लल्लू यादव को मधेली गांव से गिरफ्तार किया था. थाना लाकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसी दिन जेल भेज दिया गया, लेकिन थाना से लेकर न्यायालय तक की यात्रा के दौरान के कई रील्स इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

होटल में खाया खाना: इंटरनेट मीडिया पर एक आईडी से अपलोड रील में देखा जा रहा है कि अभियुक्त को हथकड़ी के साथ पुलिस वाहन की जगह निजी वाहन में बैठाया गया. साथ ही रास्ते में होटल में पुलिस के साथ भोजन भी किया गया. हाथ में हथकड़ी लेकर खुद अपराधी वीडियो बनवाते नजर आ रहा हैा. दबंग छवि प्रस्तुत करने के लिए कई गानों पर रील अपलोड की गई है.

सुपौल के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज: वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी के साथ कई पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य आम लोगों में चर्चा व असंतोष का कारण बना हुआ है. जानकारी के अनुसार अंकज कुमार उर्फ लल्लू यादव पर मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना सहित सुपौल जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

शिक्षक हत्याकांड का नामजद अभियुक्त: वर्ष 2020 में मधेली निवासी चर्चित शिक्षक राम बाबू हत्याकांड में भी वह नामजद अभियुक्त रह चुका है. हत्या, लूट समेत अन्य गंभीर मामलों में उनका नाम सामने आता रहा है. गिरफ्तारी के बाद भी इंटरनेट मीडिया पर रील अपलोड किए जाने से यह संदेश जा रहा है कि कानून का भय समाप्त हो चुका है.

अपराधी के वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अपहरण, हत्या, लूट, डकैती एवं दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हो, तब इस प्रकार का दृश्य पुलिस की छवि को कमजोर करता है. जिले में पुलिस का अपराधियों के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट की चर्चा जोरों पर है.