ETV Bharat / state

बिहार में रिश्वतखोरी के आरोप में SI समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, गरीब परिवार से की थी 50 हजार की डिमांड

भोजपुर में 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर-

BHOJPUR POLICEMEN SUSPENDED
भोजपुर में पुलिसकर्मी निलंबित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोजपुर:बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत खवासपुर थाना विवादों में घिर गया है. थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने और कर्तव्यहीनता का आरोप लगने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. गरीब परिवारों से न्याय के नाम पर सौदा करने का आरोप पुलिस की साख पर भारी पड़ रहा है.

तीन पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित: भोजपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 रंजीत कुमार सिंह ने मामले की जांच कराई. जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद खवासपुर थानाध्यक्ष विधा भूषण, सब-इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दिवाकर और पीटीसी रमेश प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. तीनों का मुख्यालय पुलिस केंद्र आरा निर्धारित किया गया है.

मोबाइल बातचीत को लेकर हुआ था विवाद: 22 मई को खवासपुर थाना क्षेत्र के महुली घाट पर एक युवक और युवती के मोबाइल पर बातचीत को लेकर विवाद हो गया था. इस मामले में कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के बिंद टोला निवासी विशाल कुमार समेत तीन युवकों को थाने में बैठाकर छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है. पीड़ित पक्ष ने एसडीपीओ-2 को फोन कर शिकायत की.

दोनों पक्ष गरीब, सब्जी बेचकर चलता है परिवार: पीड़ित विशाल कुमार के चाचा सौदागर कुमार बिंद ने बताया कि दोनों परिवार गरीब हैं और सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं. दोनों पक्ष आपस में समझौता कर चुके थे, इसके बावजूद थाने में दबाव बनाया जा रहा था. लड़की पक्ष के पिता अनिल बिंद ने भी थाना कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने और अभद्र व्यवहार की शिकायत की.

"भतीजे विशाल कुमार सहित अन्य युवकों को सुबह से थाना में बैठाकर रखा गया और छोड़ने के लिए रुपये की मांग की गई."-सौदागर कुमार बिंद, पीड़ित के चाचा

एसडीपीओ ने खुद की पूछताछ: शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह स्वयं खवासपुर थाना पहुंचे और दोनों पक्षों से अलग-अलग पूछताछ की. जांच में सब-इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दिवाकर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा. साथ ही थाना दैनिकी कई दिनों से लंबित पाए जाने से पुलिस कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही सामने आई.

"जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद थानाध्यक्ष विधा भूषण, पुलिस अवर निरीक्षक दिलीप कुमार दिवाकर तथा पीटीसी रमेश प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. तीनों का मुख्यालय पुलिस केंद्र, आरा निर्धारित किया गया है."-रंजीत कुमार सिंह, एसडीपीओ-2

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: भोजपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को निलंबित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का संदेश दिया है. हालांकि इस घटना ने थाना स्तर पर नियम-कानून की अनदेखी और मनमानी की आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है.

गरीबों के न्याय पर उठे सवाल: यदि न्याय दिलाने वाली व्यवस्था ही रिश्वतखोरी में लिप्त हो जाए तो आम गरीब नागरिक कहां जाएगा, यह सवाल पूरे जिले में उठ रहा है. यदि शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचती तो ऐसी घटनाएं जारी रहने की आशंका बनी हुई है. पुलिस प्रशासन को इस मामले से सबक लेते हुए थाना स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें-

उगाही करने वाले दारोगा सस्पेंड, BPSC छात्रा की शिकायत पर IG विकास वैभव का एक्शन

बिहार में 3 लाख रिश्वत लेते घूसखोर CO गिरफ्तार

TAGGED:

ARA NEWS
BRIBE IN BHOJPUR
SI SUSPENDED IN BHOJPUR
भोजपुर में पुलिसकर्मी निलंबित
BHOJPUR POLICEMEN SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.