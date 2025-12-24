ETV Bharat / state

मेरठ में दबंगों ने पुलिसकर्मियों से की हाथापाई; 3 आरोपी गिरफ्तार, कानपुर में तीन पुलिसकर्मियों को कार से टक्कर मारी

मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने कहा तीन आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं. उनके साथियों की तलाश की जा रही है.

मेरठ में दबंगों ने पुलिसकर्मियों से ही हाथापाई की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025

Updated : December 24, 2025

मेरठ/कानपुर: मेरठ के मवाना में पुलिस के मुखबिर को बचाने पहुंचे पुलिसकर्मियों को उस वक्त लेने के देने पड़ गए. जब दबंगों ने पुलिस कर्मियों से ही हाथापाई कर दी. इस मामले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

मेरठ में तीन आरोपी गिरफ्तार: मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस को एक सूचना मिली थी कि उनके एक मुखबिर से कुछ लोग मारपीट और बदसलूकी कर रहे हैं. जब मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गयी. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी लोगों की तलाश की जा रही है. आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है.

कानपुर में तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने वाले ड्राइवर की तलाश. (Video Credit: ETV Bharat)

कानपुर में तीन पुलिसकर्मियों को कार ने मारी टक्कर: कानपुर शहर के गंगा बैराज पर मंगलवार देर शाम एक कार सवार युवक ने पुलिस की बैरिकैड्स को तोड़ते हुए तीन पुलिसकर्मियों पर कार से जोरदार टक्कर मार दी थी. इसके बाद युवक तेज स्पीड से कार चलाकर मौके से फरार हो गया था. बुधवार को कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों ने आरोपी युवक की तलाश तेज कर दी.

कार में आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं थी: पुलिस को उन्नाव से गंगा बैराज के बीच सीसीटीवी फुटेज मिली है. इसको देखने पर पता चला कि जिस औरा कार से युवक ने तीन पुलिसकर्मियों टक्कर मारी थी, उसमें आगे और पीछे की नंबर प्लेट नहीं थी. अफसरों ने पहले कहा था कि कार नीले रंग की थी, लेकिन बुधवार सुबह फुटेज में कार का रंग काला दिखा.

पुलिस के बैरिकैड्स में टक्कर मारी: युवक ने तीन स्थानों पर पुलिस के बैरिकैड्स में टक्कर मारी थी. गंगा बैराज पर बुधवार को कमिश्नरेट पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने कहा, कानपुर में गंगा बैराज से युवक आगे बिठूर की ओर जाता दिखा है. ऐसे में बिठूर से जुड़ने वाले जिलों की ओर भी चेकिंग कराई जा रही है. बहुत जल्द युवक को हम अरेस्ट कर लेंगे.

बैराज पर अवैध दुकानों की बाढ़: गंगा बैराज पर पुलिस भले ही अपनी सक्रियता का ठोस दावा करती हो, पर यहां बैराज रोड के आसपास किनारों पर अवैध दुकानों की बाढ़ सी है. जहां युवा कारों, बाइकों से आकर घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं. इससे हमेशा ही हादसों का डर बना रहता है.

कुछ माह पहले ही एक स्टंटबाज ने गंगा बैराज पुल पर जब अपनी बाइक से स्टंट करते हुए एक छात्रा की स्कूटी में टक्कर मारी थी, तो छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी. अब, जब कार सवार युवक ने पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मारी, तो एक बार कानपुर का गंगा बैराज चर्चा में है.

