बलिया की पुलिस चौकी में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान की पिटाई; तीन पुलिसकर्मी निलंबित, जांच जारी
छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात जवान मोहित द्वारा लालगंज पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 11:44 AM IST
बलिया: जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज पुलिस चौकी पर छत्तीसगढ़ पुलिस के एक जवान मोहित कुमार की कथित तौर पर पिटाई किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि चौकी में मौजूद तीन पुलिसकर्मियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मोहित को पीट दिया. आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
क्षेत्राधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया की दोकटी थाना के लालगंज चौकी पर छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात जवान मोहित द्वारा लालगंज पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत मिली है.
जांच में पता चला कि तीन कांस्टेबल बृजेश कुमार, नरसिंह पटेल, प्रशांत जायसवाल द्वारा बिना थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को सूचना दिए ही जवान को चौकी पर लाया गया था. इस लापरवाही के संबंध में तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मोहित के परिजनों ने पहले से ही जवान ब्रेन ट्यूमर रोग से ग्रस्त है. इसे घायल अवस्था में परिजनों ने चौकी से जिला चिकित्सालय पहुंचाया. वहां डाक्टर ने घायल को वाराणसी रेफर कर दिया. परिजनों का आरोप है आपसी विवाद में इनको चौकी पर ले जाकर बंद कमरे में लोहे के राड डंडे से मारा पीटा गया है.
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह चौकी पर पहुंच गए. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते लांलगंज पुलिस चौकी में ही धरने पर बैठ गए. बाद में पुलिस के आश्वासन और निलंबन की कार्रवाई पर माने.
यह भी पढ़ें: ताजमहल में CISF जवानों ने दिल्ली के पर्यटकों को पीटा; वीडियो वायरल होने के बाद ASI ने मांगी रिपोर्ट