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बलिया की पुलिस चौकी में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान की पिटाई; तीन पुलिसकर्मी निलंबित, जांच जारी

छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान की पिटाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज पुलिस चौकी पर छत्तीसगढ़ पुलिस के एक जवान मोहित कुमार की कथित तौर पर पिटाई किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि चौकी में मौजूद तीन पुलिसकर्मियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मोहित को पीट दिया. आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

क्षेत्राधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया की दोकटी थाना के लालगंज चौकी पर छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात जवान मोहित द्वारा लालगंज पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत मिली है.