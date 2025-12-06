ETV Bharat / state

हिरण का मांस, राइफल और 15 जिंदा कारतूस, वन विभाग की राहतगढ़ में बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार

राहतगढ़ वनविभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि बेरखेड़ी बीट के टेहराटेहरी के जंगलों में दो चार पहिया वाहनों पर सवार कुछ लोग किसी वारदात को अंजाम देने घूम रहे हैं. वनविभाग ने तत्काल एक टीम को मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया. मौके पर पहुंची टीम ने जंगल में घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया, जिनकी तलाशी में मादा हिरण का मांस, दो सागौन की सिल्ली, एक 22 बोर रायफल, 15 जिंदा कारतूसों बरामद किए गए.

सागर : बीती रात जिले के राहतगढ़ में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया है. शिकारियों के पास से मादा हिरण का मांस, एक 22 बोर की राइफल और 15 जिंदा कारतूस और दो सागौन की सिल्ली बरामद की गई हैं. साथ ही वारदात में उपयोग की जा रही दो गाड़ियां भी जब्त की गई हैं. वन विभाग के मुताबिक सर्दियों के मौसम में वन्यप्राणियों का शिकार करने वाले शिकारी ज्यादा सक्रिय होते हैं. ऐसे में विभाग ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है.

साथ ही वारदात में उपयोग लाई जा रही दो पहिया वाहन, एक बोलेरो और एक आई 20 कार भी जब्त की गई है. गिरफ्तार तीनो आरोपियों के नाम वसीम खान,ओमकार आदिवासी और राजू आदिवासी बताए जा रहे हैं.

जानकारी देते वन परिक्षेत्र अधिकारी (Etv Bharat)

वाहन होंगे राजसात, आरोपी कोर्ट में पेश

राहतगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष सिंह ने बताया, '' मुखबिर से सूचना मिली थी कि राहतगढ़ रेंज की बेरखेड़ी बीट में दो चार पहिया वाहन संदिग्ध स्थिति में घूम रहे हैं. हमारी टीम ने घेराबंदी कर तीन लोगों को पकड़ा, जिनके पास हिरण का मांस, राइफल, कारतूस और सागौन की सिल्ली बरामद हुई है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायलय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया. जब्त वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है.

शिकारियों की कार में हिरण के मांस के साथ मिली सागौन की सिल्लियां (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश में बढ़ीं शिकार की घटनाएं

अपनी वन्य जीव संपदा के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार बढ़ते जा रहे हैं. मध्यप्रदेश में पिछले 5 सालों के दौरान 2274 वन्य प्राणियों की हत्याएं हो चुकी हैं. अगस्त 2025 में मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को और पंकज उपाध्याय के सवाल पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब में ये खुलासा हुआ था. इसके बाद से ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

वन विभाग राहतगढ़ ने की कार्रवाई (Etv Bharat)

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लगे जंगल ही नहीं बल्कि अपने टाइगर्स के लिए देशभर में प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी शिकारी जमकर सक्रिय हैं.