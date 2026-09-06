ETV Bharat / state

अशोक शर्मा समेत राजस्थान के तीन युवा क्रिकेटरों को मथुरादास माथुर अवॉर्ड, मानव सुथार को विशेष सम्मान

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीन युवा क्रिकेटरों को रविवार को यहां मथुरादास माथुर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. दिवंगत मथुरादास माथुर की जयंती पर रविवार को समारोह में वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर सीनियर वर्ग में जयपुर के अंतरराष्ट्रीय फास्ट बॉलर अशोक शर्मा, जूनियर वर्ग में भीलवाड़ा के बाएं हाथ के बल्लेबाज एवं गेंदबाज कुशाग्र ओझा और सब जूनियर वर्ग में जयपुर के दाएं हाथ के बल्लेबाज शिफान खान को श्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया. राजस्थान के क्रिकेटर मानव सुथार को भारतीय टीम के लिए टेस्ट पदार्पण करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया. उनका सम्मान परिजनों ने रिसीव किया.

33वां मथुरादास माथुर अवॉर्ड समारोह रविवार को जयपुर में एक होटल में हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रफीक खान ने की. राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष विनोद माथुर ने बताया कि समारोह में वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के श्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया. उन्होंने बताया कि पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पूरे वर्ष राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के बाद सर्वसम्मति से तीनों खिलाड़ियों का चयन किया. चयन समिति में पूर्व कप्तान संजय व्यास, शरद जोशी, रोहित झालानी और गौरव शर्मा शामिल रहे.

33वें मथुरादास माथुर अवॉर्ड समारोह में अतिथि एवं खिलाड़ी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स: 33वें मथुरादास माथुर पुरस्कारों का ऐलान, मानव सुथार भी होंगे सम्मानित

पुरस्कार में यह मिला: विनोद माथुर ने बताया कि अवॉर्ड के तहत सीनियर वर्ग के विजेता अशोक शर्मा को 15 हजार रुपए, जबकि जूनियर वर्ग के कुशाग्र ओझा और सब जूनियर वर्ग के शिफान खान को 7,500-7,500 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया. सीनियर वर्ग के विजेता अशोक शर्मा और भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी मानव सुथार की गैर मौजूदगी में उनके परिजनों को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, स्मृति चिह्न और संपूर्ण क्रिकेट किट प्रदान की गई.

अशोक का गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन : सीनियर वर्ग के विजेता अशोक शर्मा ने वर्ष 2025-26 में गेंद से प्रभावी प्रदर्शन किया. उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22 विकेट हासिल किए. विजय हजारे ट्रॉफी में उनके नाम 13 विकेट रहे, जबकि रणजी मुकाबलों में राजस्थान के लिए 14 विकेट चटकाए. हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए टी-20 मुकाबले में भी उन्होंने दो विकेट हासिल किए. लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के अवॉर्ड के लिए चुना गया.