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अशोक शर्मा समेत राजस्थान के तीन युवा क्रिकेटरों को मथुरादास माथुर अवॉर्ड, मानव सुथार को विशेष सम्मान

विभिन्न वर्गों में अशोक शर्मा, कुशाग्र ओझा एवं शिफान खान को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए.

Manav Suthar's sister collected the award.
मानव सुथार की बहन ने कलेक्ट किया अवॉर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 5:55 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीन युवा क्रिकेटरों को रविवार को यहां मथुरादास माथुर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. दिवंगत मथुरादास माथुर की जयंती पर रविवार को समारोह में वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर सीनियर वर्ग में जयपुर के अंतरराष्ट्रीय फास्ट बॉलर अशोक शर्मा, जूनियर वर्ग में भीलवाड़ा के बाएं हाथ के बल्लेबाज एवं गेंदबाज कुशाग्र ओझा और सब जूनियर वर्ग में जयपुर के दाएं हाथ के बल्लेबाज शिफान खान को श्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया. राजस्थान के क्रिकेटर मानव सुथार को भारतीय टीम के लिए टेस्ट पदार्पण करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया. उनका सम्मान परिजनों ने रिसीव किया.

33वां मथुरादास माथुर अवॉर्ड समारोह रविवार को जयपुर में एक होटल में हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रफीक खान ने की. राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष विनोद माथुर ने बताया कि समारोह में वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के श्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया. उन्होंने बताया कि पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पूरे वर्ष राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के बाद सर्वसम्मति से तीनों खिलाड़ियों का चयन किया. चयन समिति में पूर्व कप्तान संजय व्यास, शरद जोशी, रोहित झालानी और गौरव शर्मा शामिल रहे.

Guests and players at the 33rd Mathuradas Mathur Award ceremony.
33वें मथुरादास माथुर अवॉर्ड समारोह में अतिथि एवं खिलाड़ी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स: 33वें मथुरादास माथुर पुरस्कारों का ऐलान, मानव सुथार भी होंगे सम्मानित

पुरस्कार में यह मिला: विनोद माथुर ने बताया कि अवॉर्ड के तहत सीनियर वर्ग के विजेता अशोक शर्मा को 15 हजार रुपए, जबकि जूनियर वर्ग के कुशाग्र ओझा और सब जूनियर वर्ग के शिफान खान को 7,500-7,500 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया. सीनियर वर्ग के विजेता अशोक शर्मा और भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी मानव सुथार की गैर मौजूदगी में उनके परिजनों को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, स्मृति चिह्न और संपूर्ण क्रिकेट किट प्रदान की गई.

अशोक का गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन : सीनियर वर्ग के विजेता अशोक शर्मा ने वर्ष 2025-26 में गेंद से प्रभावी प्रदर्शन किया. उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22 विकेट हासिल किए. विजय हजारे ट्रॉफी में उनके नाम 13 विकेट रहे, जबकि रणजी मुकाबलों में राजस्थान के लिए 14 विकेट चटकाए. हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए टी-20 मुकाबले में भी उन्होंने दो विकेट हासिल किए. लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के अवॉर्ड के लिए चुना गया.

पढ़ें: मथुरादास माथुर अवॉर्ड : महिपाल लोमरोर, कार्तिक शर्मा और यथार्थ भारद्वाज को मिले अवार्ड

कुशाग्र ओझा ने बनाए 873 रन : जूनियर वर्ग में सम्मानित कुशाग्र ओझा ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. वीनू मांकड़ ट्रॉफी में उन्होंने छह मैचों की छह पारियों में नाबाद रहते हुए 308 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 115 रन र औसत 51.33 रहा. उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए. कूच बिहार ट्रॉफी में भी ओझा ने सात मैचों की 13 पारियों में 565 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 123 रन और औसत 51.4 रहा. इस प्रतियोगिता में उन्होंने दो शतक और चार अर्द्धशतक लगाए. अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने एक टेस्ट में 111 और 24 रन तथा तीन वनडे में 92, 38 और 3 रन बनाए.

शिफान खान ने भी छोड़ी छाप : सब जूनियर वर्ग में चुने गए शिफान खान ने भी बल्लेबाजी से प्रभावित किया. विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उन्होंने तीन मैचों की पांच पारियों में 241 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 100 रन और औसत 48.2 रहा. उन्होंने एक शतक और एक अर्द्धशतक लगाया. वीनू मांकड़ ट्रॉफी में छह पारियों में 232 रन बनाए. इसमें सर्वोच्च स्कोर 133 रन रहा. पूरे सत्र में किए गए इसी शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सब जूनियर वर्ग का श्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया.

पढ़ें: Exclusive : श्रीगंगानगर की गलियों से टीम इंडिया तक का सफर, डेब्यू मैच में ही चमके मानव सुथार, बोले- सफेद जर्सी पहनना हर क्रिकेटर का सपना

मानव सुथार को टेस्ट पदार्पण पर विशेष सम्मान : समारोह में राजस्थान के क्रिकेटर मानव सुथार को भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण करने की उपलब्धि पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया. राजस्थान क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम तक पहुंचे सुथार के टेस्ट पदार्पण को राज्य के युवा क्रिकेटरों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया.

पढ़ें: क्रिकेटर अशोक शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू: जयपुर के तेज गेंदबाज को जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला मौका

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33वां मथुरादास माथुर अवॉर्ड समारोह
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SPECIAL HONOR FOR MANAV SUTHAR
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33RD MATHURADAS MATHUR AWARD

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