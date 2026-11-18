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एशियन चैंपियनशिप में झारखंड के तीन खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक, दीपांशु ने झटके चार मेडल

रांची में एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है. रास अल खैमाह में 10 से 16 नवंबर तक आयोजित एशियन बायथल, ट्रायथल और लेजर रन चैंपियनशिप-2026 में राज्य के तीन खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीतकर देश और झारखंड का नाम रोशन किया. पदक जीतने वालों में दीपांशु सिंह, परिमल महतो और चेतन मुंडा शामिल हैं. तीनों खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्गों में अपनी श्रेष्ठता साबित की.

प्रतियोगिता में अंडर-21 जूनियर बॉयज वर्ग में जमशेदपुर के दीपांशु सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किया. वहीं अंडर-15 बॉयज वर्ग में जमशेदपुर के ही परिमल महतो ने पांच पदक जीते. उन्होंने दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया. इसी तरह अंडर-13 बॉयज वर्ग में रांची के चेतन मुंडा ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. इस तरह तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारत की पदक तालिका में 11 पदकों का योगदान दिया.