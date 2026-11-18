एशियन चैंपियनशिप में झारखंड के तीन खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक, दीपांशु ने झटके चार मेडल
एशियन बायथल, ट्रायथल और लेजर रन चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों का रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 18, 2026 at 8:11 PM IST
रांची: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है. रास अल खैमाह में 10 से 16 नवंबर तक आयोजित एशियन बायथल, ट्रायथल और लेजर रन चैंपियनशिप-2026 में राज्य के तीन खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीतकर देश और झारखंड का नाम रोशन किया. पदक जीतने वालों में दीपांशु सिंह, परिमल महतो और चेतन मुंडा शामिल हैं. तीनों खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्गों में अपनी श्रेष्ठता साबित की.
प्रतियोगिता में अंडर-21 जूनियर बॉयज वर्ग में जमशेदपुर के दीपांशु सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किया. वहीं अंडर-15 बॉयज वर्ग में जमशेदपुर के ही परिमल महतो ने पांच पदक जीते. उन्होंने दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया. इसी तरह अंडर-13 बॉयज वर्ग में रांची के चेतन मुंडा ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. इस तरह तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारत की पदक तालिका में 11 पदकों का योगदान दिया.
भारत से 70 प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के करीब 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. प्रतियोगिता का आयोजन एएमपीसी और यूएई मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था. इसमें बायथल, ट्रायथल और लेजर रन की स्पर्धाएं आयोजित की गईं. झारखंड के खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ था. गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित बायथल एवं ट्रायथल नेशनल चैंपियनशिप और महाराष्ट्र के नासिक में हुई लेजर रन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिली थी. खिलाड़ियों के साथ झारखंड के धनबाद निवासी शिवा कुमार महतो को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया था. प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद सभी खिलाड़ी और कोच 17 नवंबर को यूएई से रांची लौटे.
रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत
खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक, कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के मृत्युंजय कुमार सिंह और शैलेंद्र कुमार पाठक व धनबाद जिला मॉडर्न पेंटाथलॉन संघ की अध्यक्ष पूजा पांडे ने बधाई दी. उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतेंगे.
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