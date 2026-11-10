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महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में झारखंड की तीन खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेटे को मिली कप्तानी

रांचीः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है.

हॉकी इंडिया की ओर से घोषित 18 सदस्यीय टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है. इनमें सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं. खास बात यह है कि सिमडेगा की सलीमा टेटे को एक बार फिर भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

झारखंड की तीनों खिलाड़ियों की टीम में अलग-अलग भूमिका होगी. निक्की प्रधान डिफेंडर के रूप में भारतीय टीम की रक्षापंक्ति संभालेंगी, जबकि सलीमा टेटे मिडफील्ड में अपनी भूमिका निभाने के साथ टीम का नेतृत्व करेंगी. वहीं, ब्यूटी डुंगडुंग फॉरवर्ड के रूप में विपक्षी टीम के खिलाफ गोल करने की जिम्मेदारी संभालेंगी. तीनों खिलाड़ियों का चयन झारखंड में महिला हॉकी की मजबूत पहचान को दर्शाता है.

सलीमा टेटे और ब्यूटी डुंगडुंग सिमडेगा जिले से आती हैं। दोनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई है. सलीमा भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और कप्तान के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाती रही हैं. वहीं, खूंटी जिले की निक्की प्रधान लंबे समय से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं. उनके नाम झारखंड की ओर से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

भोपाल में होने वाली यह प्रतियोगिता भारतीय टीम के लिए काफी अहम होगी. टीम हाल ही में जापान में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अगली चुनौती का सामना करेगी. ऐसे में घरेलू मैदान पर होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. भारतीय टीम खिताब की रक्षा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का मौका भी टीम के लिए खास होगा.