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बाड़मेर की बेटियों व बेटे ने नेपाल में दिखाई 'पैरों की ताकत', फुटबॉल में दिलाया गोल्ड

बाड़मेर: नेपाल में हुए अंतरराष्ट्रीय मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर की दो बेटियों और एक बेटे ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया. इस टूर्नामेंट के महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 4-2 से शिकस्त दी. इस टीम में बाड़मेर जिले की दो बेटियां कविता सारण एवं दिव्या चौधरी शामिल थीं, जिन्होंने भारतीय टीम के स्वर्ण पदक तक के सफर में उम्दा प्रदर्शन किया. जिले के फोगेरा के लाडले लक्ष्यराज सिंह भाटी ने भी नेपाल में पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और अपने परिवार, जिले एवं राजस्थान का मान बढ़ाया. कविता और दिव्या चौधरी का शुक्रवार को घर लौटने पर फूल बरसाए एवं साफा पहनाकर स्वागत किया.

जिले के रामसर कुआं गांव निवासी फुटबॉलर कविता सारण ने बताया कि नेपाल में 1 से 3 अगस्त तक हुए अंतरराष्ट्रीय मिनी फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम में शामिल रहीं. भारत की टीम का फाइनल में मुकाबला थाईलैंड से हुआ. भारत ने गोल्ड मेडल जीता. 12वीं की छात्रा कविता ने बताया कि बाड़मेर जिले से दो और पूरे राजस्थान से तीन खिलाड़ियों ने भाग लिया था. उन्होंने कहा, गेम जीतने पर बहुत खुशी हुई. उन्होंने कहा कि बेटियों को केवल घर तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें ताकि हर क्षेत्र में लड़कियों की गूंज सुनाई दे. उन्होंने अभिभावकों से कहा, केवल लड़का-लड़की समान बोलने तक सीमित ना रहें, बल्कि उन्हें लड़कों के बराबर समझे भी.