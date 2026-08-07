ETV Bharat / state

बाड़मेर की बेटियों व बेटे ने नेपाल में दिखाई 'पैरों की ताकत', फुटबॉल में दिलाया गोल्ड

कविता, दिव्या एवं लक्ष्यराज के बेहतर खेल के बूते भारतीय टीम बनी चैंपियन.

Footballer from Barmer who put up an impressive performance in Nepal.
बाड़मेर के फुटबॉलर, जिन्होंने नेपाल में किया उम्दा प्रदर्शन (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: नेपाल में हुए अंतरराष्ट्रीय मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर की दो बेटियों और एक बेटे ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया. इस टूर्नामेंट के महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 4-2 से शिकस्त दी. इस टीम में बाड़मेर जिले की दो बेटियां कविता सारण एवं दिव्या चौधरी शामिल थीं, जिन्होंने भारतीय टीम के स्वर्ण पदक तक के सफर में उम्दा प्रदर्शन किया. जिले के फोगेरा के लाडले लक्ष्यराज सिंह भाटी ने भी नेपाल में पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और अपने परिवार, जिले एवं राजस्थान का मान बढ़ाया. कविता और दिव्या चौधरी का शुक्रवार को घर लौटने पर फूल बरसाए एवं साफा पहनाकर स्वागत किया.

जिले के रामसर कुआं गांव निवासी फुटबॉलर कविता सारण ने बताया कि नेपाल में 1 से 3 अगस्त तक हुए अंतरराष्ट्रीय मिनी फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम में शामिल रहीं. भारत की टीम का फाइनल में मुकाबला थाईलैंड से हुआ. भारत ने गोल्ड मेडल जीता. 12वीं की छात्रा कविता ने बताया कि बाड़मेर जिले से दो और पूरे राजस्थान से तीन खिलाड़ियों ने भाग लिया था. उन्होंने कहा, गेम जीतने पर बहुत खुशी हुई. उन्होंने कहा कि बेटियों को केवल घर तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें ताकि हर क्षेत्र में लड़कियों की गूंज सुनाई दे. उन्होंने अभिभावकों से कहा, केवल लड़का-लड़की समान बोलने तक सीमित ना रहें, बल्कि उन्हें लड़कों के बराबर समझे भी.

बाड़मेर के दमदार बच्चे (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: अलवर के शकील ने चीन में लहराया तिरंगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

इसी तरह बेरीवाला तला गांव निवासी दिव्या चौधरी ने बताया कि नेपाल में हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. बेटियों हर कार्य कर सकती है. वह किसी से भी कम नहीं है. उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. अभिभावकों से आग्रह है कि बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं. दिव्या 10वीं की छात्रा है.

पढ़ें: राजस्थान के महावीर और हरिराम करेंगे चीन में कमाल, भारत का मान बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार - Asian University Games 2024

TAGGED:

3 BARMER FOOTBALLERS IN NEPAL
INDIAN TEAM BECOMES CHAMPION
THREE GOLD MEDALS FOR BARMER
बाड़मेर का नाम रोशन किया
MINI FOOTBALL TOURNAMENT IN NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.