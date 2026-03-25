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राजधानी में अपराधियों का तांडव! एक साथ तीन पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, लूट के दौरान एक को मारा चाकू

रांची: राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. कारोबारी प्रिंस खान के दहशत के साए में जी रहे हैं तो वहीं अब पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं. मंगलवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने बीआईटी, ओरमांझी और टाटीसिलवे इलाके में लूटपाट और चाकू बाजी कर दहशत फैला दिया. बेखौफ अपराधियों ने इस दौरान तीन पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. वहीं लूटपाट का विरोध करने पर एक दुकानदार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

बाइक सवार अपराधियों ने की डकैती

राजधानी रांची में एक बार फिर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. छह की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने रांची के बीआईटी ओपी क्षेत्र के दो पेट्रोल पंप और टाटीसिलवे स्थित एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया. रात के 12 बजे के करीब अपराधियों ने बीआईटी के नेवरी में स्थित ड्रीम प्वाइंट पेट्रोल पंप से लूटकांड के दौरान 2 लाख से अधिक कैश ले गए. जबकि पास के पेट्रोल पंप से दो हजार रुपये और एक मोबाइल हथियार के बल पर ले उड़े.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात (ETV BHARAT)

दुकान लूटने पहुंचे, विरोध पर मारा चाकू

बीआईटी में पेट्रोल पंप लूटने के बाद सभी अपराधी ओरमांझी की तरफ आगे बढ़ गए. वहां एक दुकान उन्हें खुला मिला. जहां बेखौफ अपराधी दुकानदार के पास लूटपाट करने के लिए पहुंच गए. दुकानदार ने विरोध किया तो उसे चाकू मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया और उसके दुकान को लूट लिया. सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि बीआईटी क्षेत्र में दो पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया है. वहीं, ओरमांझी थानेदार से इस मामले में बात नहीं हो पाई.

टाटीसिलवे में भी हुई लूट