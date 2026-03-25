ETV Bharat / state

राजधानी में अपराधियों का तांडव! एक साथ तीन पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, लूट के दौरान एक को मारा चाकू

रांची में एक साथ तीन पेट्रोल पंपों पर लूट हुई है. घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

three-petrol-pumps-robbed-in-ranchi-criminals-fled-with-cash
पेट्रोल पंप पर हुई लूट की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. कारोबारी प्रिंस खान के दहशत के साए में जी रहे हैं तो वहीं अब पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं. मंगलवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने बीआईटी, ओरमांझी और टाटीसिलवे इलाके में लूटपाट और चाकू बाजी कर दहशत फैला दिया. बेखौफ अपराधियों ने इस दौरान तीन पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. वहीं लूटपाट का विरोध करने पर एक दुकानदार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

बाइक सवार अपराधियों ने की डकैती

राजधानी रांची में एक बार फिर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. छह की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने रांची के बीआईटी ओपी क्षेत्र के दो पेट्रोल पंप और टाटीसिलवे स्थित एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया. रात के 12 बजे के करीब अपराधियों ने बीआईटी के नेवरी में स्थित ड्रीम प्वाइंट पेट्रोल पंप से लूटकांड के दौरान 2 लाख से अधिक कैश ले गए. जबकि पास के पेट्रोल पंप से दो हजार रुपये और एक मोबाइल हथियार के बल पर ले उड़े.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात (ETV BHARAT)

दुकान लूटने पहुंचे, विरोध पर मारा चाकू

बीआईटी में पेट्रोल पंप लूटने के बाद सभी अपराधी ओरमांझी की तरफ आगे बढ़ गए. वहां एक दुकान उन्हें खुला मिला. जहां बेखौफ अपराधी दुकानदार के पास लूटपाट करने के लिए पहुंच गए. दुकानदार ने विरोध किया तो उसे चाकू मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया और उसके दुकान को लूट लिया. सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि बीआईटी क्षेत्र में दो पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया है. वहीं, ओरमांझी थानेदार से इस मामले में बात नहीं हो पाई.

टाटीसिलवे में भी हुई लूट

मंगलवार की देर रात रांची के टाटीसिल्वे स्थित एक पेट्रोल पंप पर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. टाटीसिलवे थाना प्रभारी हंसे उरांव ने पेट्रोल पंप से 12 हजार के लूट की पुष्टि की है.

Three petrol pumps robbed in Ranchi criminals fled with cash
सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना (ETV BHARAT)

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि रात 12 बजे के बाद बाइक सवार 6 अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद कर्मचारी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं. जिसके बाद कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है. हथियारबंद अपराधी बेखौफ होकर उसका पीछा करते हैं और कैश काउंटर में प्रवेश कर जाते हैं. जिसके बाद कैश काउंटर में रखा सारा कैश लूटकर फरार हो जाते हैं.

सभी घटनाओं में एक गैंग का हाथ

पेट्रोल पंपों से मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच पर यह पता चल रहा है कि राजधानी रांची में जिन चार लूट कांडों को अंजाम दिया गया है उन सभी में एक ही गिरोह शामिल थे. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है लेकिन एक ही रात हथियार के साथ चार जगह पर लूटपाट की वारदात रांची पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: तनिष्क ज्वेलर्स में लूट के प्रयास के दो आरोपी सूरत और बेंगलुरु से गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद

रांची में जेवर दुकान में लूट की सूचना पर हरकत में आई पुलिस, पर मामला निकला कुछ और, दो गिरफ्तार

रांची के नगड़ी में डकैतों का कहर, घर में घुसकर पीड़ितों पर हमला कर लूट ले गए लाखों की ज्वेलरी

TAGGED:

रांची में पेट्रोल पंप पर लूट
RANCHI
LOOT IN RANCHI
रांची में लूट
LOOT AT PETROL PUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.