रेलवे ऐप से सामान्य श्रेणी का टिकट लेने पर मिलेगी तीन प्रतिशत की छूट
यह छूट 14 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगी. देशभर में 5 से 14 प्रतिशत तक अनरिजर्व्ड टिकट इस ऐप से बनाए जा रहे हैं.
Published : December 31, 2025 at 5:35 PM IST
कोटा: रेलवे की ओर से यात्रियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और हाल ही में लॉन्च किए गए 'रेल वन ऐप' को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इसके तहत 14 जनवरी से अगले छह महीने तक यात्रियों को इस ऐप के माध्यम से सामान्य (अनरिजर्व्ड) टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी. भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए 'रेल वन ऐप' को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस ऐप के जरिए यात्री न केवल रिजर्वेशन टिकट, बल्कि अनरिजर्व्ड टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही, ट्रेन ट्रैकिंग और पीएनआर स्टेटस भी चेक किया जा सकता है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस छूट का लाभ रेलवे-वॉलेट (आर-वॉलेट) के अलावा अन्य सभी डिजिटल भुगतान मोड पर मिलेगा. वहीं, आर-वॉलेट पर पहले से तीन प्रतिशत कैशबैक की व्यवस्था जारी रहेगी. इससे पहले डिजिटल भुगतान करने वाले यात्रियों को किसी तरह की छूट नहीं मिल रही थी.
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यह छूट 14 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगी. इसके बाद, सेंटर फॉर रेलवे इनफॉरमेशन सिस्टम (सीआरआईएस) द्वारा इस योजना के परिणामों की समीक्षा की जाएगी. उस समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में यात्रियों को यह छूट जारी रखनी है या नहीं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोटा रेल मंडल सहित देशभर में 5 से 14 प्रतिशत तक अनरिजर्व्ड टिकट इस ऐप के माध्यम से बनाए जा रहे हैं. रेलवे का उद्देश्य है कि हाल में लॉन्च किए गए 'रेल वन ऐप' के जरिए ज्यादा से ज्यादा अनरिजर्व्ड टिकट बुक किए जाएं.
उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में अधिकांश लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस ऐप के माध्यम से आसानी से डिजिटल टिकट बनाया जा सकता है. इससे न केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यात्रियों को टिकट विंडो पर लगने वाली लंबी कतारों से भी मुक्ति मिलेगी.