रेलवे ऐप से सामान्य श्रेणी का टिकट लेने पर मिलेगी तीन प्रतिशत की छूट

रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन. ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रेलवे की ओर से यात्रियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और हाल ही में लॉन्च किए गए 'रेल वन ऐप' को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इसके तहत 14 जनवरी से अगले छह महीने तक यात्रियों को इस ऐप के माध्यम से सामान्य (अनरिजर्व्ड) टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी. भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए 'रेल वन ऐप' को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस ऐप के जरिए यात्री न केवल रिजर्वेशन टिकट, बल्कि अनरिजर्व्ड टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही, ट्रेन ट्रैकिंग और पीएनआर स्टेटस भी चेक किया जा सकता है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस छूट का लाभ रेलवे-वॉलेट (आर-वॉलेट) के अलावा अन्य सभी डिजिटल भुगतान मोड पर मिलेगा. वहीं, आर-वॉलेट पर पहले से तीन प्रतिशत कैशबैक की व्यवस्था जारी रहेगी. इससे पहले डिजिटल भुगतान करने वाले यात्रियों को किसी तरह की छूट नहीं मिल रही थी. पढ़ें: अब आपके 'सुझावों' पर ट्रेनों में बढ़ायी जाएगी सुविधाएं! रेलवे का 'अमृत संवाद' अभियान