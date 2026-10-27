सीतापुर में कार सहित तालाब में डूबने से 3 की मौत; घायल बेटे को देखने बहराइच जा रहे थे तीनों
25 अक्टूबर को सीतापुर से बहराइच के लिए निकले लेकिन 26 तक वापस नहीं लौटे. तब परिवार की चिंता बढ़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:37 PM IST
सीतापुर: तीन दिनों से लापता तीन लोगों की तलाश का दर्दनाक अंत हुआ. घायल बेटे को देखने बहराइच जा रहे पिता और उनके दो साथियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. तीनों की कार कमलापुर थाना क्षेत्र के पंचपीर गांव के पास सड़क किनारे तालाब में मिली.
पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने देर रात क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला तो उसके अंदर तीनों के शव देखकर हर कोई सन्न रह गया. शुरुआती जांच में कार चालक को नींद आने के चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है.
हादसे की असली वजह जांच के बाद ही साफ होगी. शवों की पहचान सिधौली क्षेत्र के राकेश चौरसिया और रामेंद्र सिंह तथा अटरिया थाना क्षेत्र के सतीश निर्मल के रूप में हुई है.
पुलिस के मुताबिक, सिधौली कोतवाली क्षेत्र के सिद्धेश्वर नगर निवासी राकेश चौरसिया को सूचना मिली थी कि बहराइच में रहने वाला उनका बेटा सड़क हादसे में घायल हो गया है. बेटे को देखने के लिए राकेश अपने साथी रामेंद्र सिंह और कार चालक सतीश के साथ 25 अक्टूबर को कार से बहराइच रवाना हुए.
परिजनों को उम्मीद थी कि बेटे का हाल जानकर तीनों जल्द घर लौट आएंगे, लेकिन 26 अक्टूबर को जब तीनों वापस नहीं पहुंचे तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई. काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने सिधौली कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई.
तीनों की तलाश में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद ली. जांच के दौरान मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन रामपुर कला थाना क्षेत्र के कदुनी तक मिली, जिसके बाद मोबाइल बंद हो गए.
पुलिस ने सिधौली-बिसवां मार्ग पर स्थित रेडिको खेतान फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले. फुटेज में कार दिखाई देने के बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी. इसी बीच कमलापुर थाना क्षेत्र के पंचपीर गांव के पास सड़क किनारे तालाब में कार होने की जानकारी मिली.
पुलिस ने रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया. सोमवार देर रात एसडीआरएफ की टीम ने तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पानी में कार होने की पुष्टि के बाद क्रेन मंगाई गई. कड़ी मशक्कत के बाद कार को तालाब से बाहर निकाला गया तो उसके अंदर तीनों के शव मिले.
कमलापुर थाना प्रभारी अतुल चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल चालक को नींद आ जाने के चलते हादसा होना प्रतीत हो रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी जांच में मदद मिलेगी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है.
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