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सीतापुर में कार सहित तालाब में डूबने से 3 की मौत; घायल बेटे को देखने बहराइच जा रहे थे तीनों

सीतापुर में कार सहित तालाब में डूबने से 3 की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: तीन दिनों से लापता तीन लोगों की तलाश का दर्दनाक अंत हुआ. घायल बेटे को देखने बहराइच जा रहे पिता और उनके दो साथियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. तीनों की कार कमलापुर थाना क्षेत्र के पंचपीर गांव के पास सड़क किनारे तालाब में मिली.

पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने देर रात क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला तो उसके अंदर तीनों के शव देखकर हर कोई सन्न रह गया. शुरुआती जांच में कार चालक को नींद आने के चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है.