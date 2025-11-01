ETV Bharat / state

रोहतास में ताबड़तोड़ फायरिंग, अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर 3 को मारी गोली

रोहतास: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आलम यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बेहतर पुलिस प्रशासनिक दावों के बीच लगातार अपराधी खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को रोहतास में दिनदहाड़े दो युवकों को गोली मार दी गई.

दो युवकों को मारी गोली: बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई है. वहीं मौके पर पुलिस पहुंच कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाने क्षेत्र की है. दोनों घायल युवक प्रियांशु पाठक और हिमांशु को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है.

हाथ में लगी गोली: पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में गोली लगी है. घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के लंबेदार सत्तेदार गेट के पास की है. घायल युवकों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायल दोनों युवक भवाडीह गांव का निवासी है. फिलहाल सासाराम के ही कंपनी सराय में किराए के मकान में रह रहे थे. इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो घायल दोनों युवक कुम्हऊ से आ रहे थे. इसी दौरान फजलगंज के तीन युवकों ने ओवरटेक कर रोक लिया और फिर दनादन गोली चलानी शुरू कर दी. बताया जाता है कि पूर्व के विवाद में यह घटना घटित हुई है. इधर वारदात की सूचना मिलते ही एसडीपीओ- 1 दिलीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं तथा छानबीन शुरू कर दिया है. आरोपी को चिह्नित कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

"फ़जलगंज के ही तीन युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है. ये दबंग किस्म के हैं. पुलिस प्रशासन से मांग है कि तत्काल कार्रवाई हो."- सौरभ तिवारी, घायल युवक