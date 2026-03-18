दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार SUV क्रश बैरियर तोड़ नीचे गिरी, पुणे के 3 लोगों की मौत

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार SUV क्रश बैरियर तोड़ नीचे गिरी, पुणे के 3 लोगों की मौत
मृतक महाराष्ट्र के पुणे निवासी हैं, जो लेह लद्दाख घूमने गए थे. वहां से लौटते समय हादसे का शिकार हो गए.
Published : March 18, 2026 at 2:30 PM IST
कोटा : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले के कैथून थाना इलाके में भीषण सड़क दुर्घटना बुधवार को हुई है. इसमें एक लग्जरी एसयूवी में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. इसमें सामने आया कि यह लग्जरी गाड़ी हाईवे से तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होते हुए बैरियर को तोड़ते हुए नीचे गिर गई.
कैथून थाना अधिकारी मनोज सिकरवार के अनुसार दुर्घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास कराडिया इंटरचेंज से बालापुरा इंटरचेंज के बीच में हुई है. यह कार कोटा की तरफ से रतलाम की तरफ जा रही थी. संभवतः नींद की झपकी आने के चलते चालक वाहन से अपना कंट्रोल खो बैठा था, उसी के चलते ये हादसा हो सकता है. घटना के दौरान गाड़ी करीब 15 फीट ऊंचाई से दोनों रास्ते के बीच नीचे गुजर रहे नाले में गिर गई. हादसे में तीन की मौत हो गई.
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मृतक महाराष्ट्र के पुणे निवासी सिद्धांत अलाट, मथुरेश पाडले और कुणाल चौरड़िया हैं. यह लोग लेह लद्दाख घूमने गए थे, जहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है. उनके परिजनों से संपर्क किया गया है और परिजन कोटा के लिए रवाना हो गए हैं. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में तीनों लोग फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है. फिलहाल तीनों शवों को कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी.