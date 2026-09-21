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24 घंटे में तीन लाशें.. नालंदा के गिरियक, नूरसराय और खुदागंज में अपराधियों ने ली तीन की जान!

नालंदा में 24 घंटे के भीतर तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना अलग-अलग थाना क्षेत्र की है. रिपोर्ट-महमूद आलम

Murder in Nalanda
नालंदा में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 9:37 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के गिरियक, नूरसराय और खुदागंज थाना क्षेत्रों में तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन व्यक्तियों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटनाओं की जांच तेज कर दी गई है, लेकिन कारणों और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी भी लंबित है.

गिरियक में पीट-पीटकर हत्या

गिरियक थाना क्षेत्र के आदमपुर वार्ड संख्या 4 में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में घर के पास खंडहरनुमा मकान से मिला. मृतक की पहचान सुरेश चौधरी के 35 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई. चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे. राजगीर डीएसपी संजीव गुप्ता ने पुष्टि की कि व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की गई है, हालांकि घटना का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल सका है.

राजगीर डीएसपी संजीव गुप्ता (ETV Bharat)

नूरसराय में हजार रुपये के लिए बेरहमी से हत्या

नूरसराय थाना क्षेत्र के पपरनौसा गांव में ईंट भट्ठे के ठेकेदार मुकेश यादव पर मजदूर सुरेंद्र मांझी की हत्या का आरोप है. सुरेंद्र (46) इस्लामपुर थाना क्षेत्र नीलकंठ बिगहा गांव के रजन मांझी के पुत्र थे. चार साल पहले 60 हजार रुपये लेकर यूपी के भट्ठे पर काम करने गए थे. ज्यादातर रकम लौटा दी थी, लेकिन एक हजार रुपये बाकी रहने पर ठेकेदार ने 14 सितंबर को उन्हें और उनकी पत्नी को घर से अगवा कर लिया.

पांच दिनों तक यातना, शव दफनाया और नमक छिड़का

आरोपी ने सुरेंद्र को कमरे में बंद कर दो दिनों तक लोहे की रॉड से रातभर पीटा. पांच दिनों तक प्रताड़ित करने के बाद हत्या कर शव को गांव के खेत में दफना दिया और ऊपर से नमक छिड़ककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. पत्नी नौलेजा देवी पिटाई वाली रात शौच के बहाने भाग निकलीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी. दामाद अजय मांझी ने भी यही बात कही.

"4 वर्ष पूर्व ठेकेदार मुकेश यादव ने 60 हजार रुपये दिये और यूपी में ईंट भट्ठे पर काम के लिए भेजा था. वहां एक साल काम कर पूरा पैसा वापस कर दिया जबकि एक हजार रुपये बाकी था जिसके लिए तंग कर रहा था."- अजय मांझी, मृतक का दामाद

पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर शव बरामद कर मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया हत्या कर शव दफनाया गया था.

"पीड़ित परिवार के आवेदन पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा."-अरविंद कुमार, नूरसराय थानाध्यक्ष

खुदागंज में गोली मारकर युवक की हत्या

खुदागंज थाना क्षेत्र धोवडीहा गांव में रविवार शाम बदमाशों ने अमीरक प्रसाद के पुत्र 22 वर्षीय रंजन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली सीने में लगी. घायल को इस्लामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. परिजन गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं.

डीएसपी मौके पर पहुंचे, छापेमारी जारी

घटना की सूचना मिलते ही हिलसा डीएसपी-2 रामदुलार प्रसाद दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि "सीने में गोली मारकर हत्या की गई है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है." जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया गया है.

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