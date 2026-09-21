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24 घंटे में तीन लाशें.. नालंदा के गिरियक, नूरसराय और खुदागंज में अपराधियों ने ली तीन की जान!

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के गिरियक, नूरसराय और खुदागंज थाना क्षेत्रों में तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन व्यक्तियों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटनाओं की जांच तेज कर दी गई है, लेकिन कारणों और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी भी लंबित है.

गिरियक में पीट-पीटकर हत्या

गिरियक थाना क्षेत्र के आदमपुर वार्ड संख्या 4 में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में घर के पास खंडहरनुमा मकान से मिला. मृतक की पहचान सुरेश चौधरी के 35 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई. चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे. राजगीर डीएसपी संजीव गुप्ता ने पुष्टि की कि व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की गई है, हालांकि घटना का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल सका है.

राजगीर डीएसपी संजीव गुप्ता (ETV Bharat)

नूरसराय में हजार रुपये के लिए बेरहमी से हत्या

नूरसराय थाना क्षेत्र के पपरनौसा गांव में ईंट भट्ठे के ठेकेदार मुकेश यादव पर मजदूर सुरेंद्र मांझी की हत्या का आरोप है. सुरेंद्र (46) इस्लामपुर थाना क्षेत्र नीलकंठ बिगहा गांव के रजन मांझी के पुत्र थे. चार साल पहले 60 हजार रुपये लेकर यूपी के भट्ठे पर काम करने गए थे. ज्यादातर रकम लौटा दी थी, लेकिन एक हजार रुपये बाकी रहने पर ठेकेदार ने 14 सितंबर को उन्हें और उनकी पत्नी को घर से अगवा कर लिया.

पांच दिनों तक यातना, शव दफनाया और नमक छिड़का

आरोपी ने सुरेंद्र को कमरे में बंद कर दो दिनों तक लोहे की रॉड से रातभर पीटा. पांच दिनों तक प्रताड़ित करने के बाद हत्या कर शव को गांव के खेत में दफना दिया और ऊपर से नमक छिड़ककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. पत्नी नौलेजा देवी पिटाई वाली रात शौच के बहाने भाग निकलीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी. दामाद अजय मांझी ने भी यही बात कही.

"4 वर्ष पूर्व ठेकेदार मुकेश यादव ने 60 हजार रुपये दिये और यूपी में ईंट भट्ठे पर काम के लिए भेजा था. वहां एक साल काम कर पूरा पैसा वापस कर दिया जबकि एक हजार रुपये बाकी था जिसके लिए तंग कर रहा था."- अजय मांझी, मृतक का दामाद