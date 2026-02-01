ETV Bharat / state

पिता की हुई मौत! प्रतिशोध में पिता, पत्नी और बेटे की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू: पांकी थाना क्षेत्र के आसेहर के कुसड़ी में अंधविश्वास में आकर तीन लोगों की हत्या कर दी. मृतकों की पहचान विजय भुईयां, उसकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है. जबकि विजय भुईयां की बहु नीलू देवी और पोती गंभीर रूप से जख्मी हो गई है. दोनों का इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में चल रहा है. ट्रिपल हत्याकांड की जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

ओझा गुणी के शक में हत्या

दरअसल पूरी घटना को अंजाम ओझा गुणी के शक में अंजाम दिया गया है. कुसड़ी गांव में शनिवार की देर रात रबींद्र भुईयां के पिता महेशी भुईयां की मौत हुई थी. रबींद्र भुईयां और उसका भाई प्रमोद भुईयां मौत का जिम्मेवार विजय भुईयां को मान रहे थे. महेशी भुईयां कुछ दिनों से बीमार थे, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी. मौत के बाद रबींद्र और प्रमोद भुईयां टांगी एवं धारदार हथियार लेकर विजय भुईयां के घर पर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया है. घटना के बाद रबींद्र और प्रमोद भुईयां फरार हो गए. ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से विजय भुईयां के बहू एवं पोती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है.



अंधविश्वास में घटना को अंजाम दिया गया है. महेशी भुईयां नामक व्यक्ति बीमार था और उसकी मौत हो गई थी. मौत के बाद महेशी के दोनो बेटों ने ओझा गुणी के साथ में विजय भुईयां एवं उनके परिवार पर हमला किया था. इस हमले में विजय भुईयां समेत तीन की मौत हो गई है. आरोपी रबींद्र और प्रमोद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. दोनों का पूरा परिवार फरार है. पुलिस तीनों मृतकों के साथ-साथ महेशी भुईयां के भी शव का पोस्टमार्टम करवा रही है.:- राजेश रंजन, थाना प्रभारी पांकी



काफी दिनों से दोनों परिवार के बीच चल रहा था विवाद

विजय भुईयां एवं महेशी भुईयां के परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों परिवार अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से अक्सर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. स्थानीय ग्रामीणों के बीच दोनों परिवारों के साथ कई बार पंचायत हुई थी. दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है, वह पांकी थाना से करीब 35 किलोमीटर है. जबकि मेदिनीनगर शहर से 55 किलोमीटर दूर है. घटना के बाद पूरे इलाके में लोग सदमें में हैं. इलाके में अक्सर अंधविश्वास से जुड़ी हुई घटनाएं निकलकर सामने आती हैं. अंधविश्वास के कारण इलाके में एक परिवार को गांव से बाहर भी कर दिया गया था.