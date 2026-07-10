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​खूंटी में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

रांची/​खूंटीः शुक्रवार का दिन खूंटी जिले के लिए बेहद दुखद रहा. जिला में सड़क हादसों का तांडव देखने को मिला, जहां अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो बड़ी दुर्घटनाओं में तीन लोगों की जान चली गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इन घटनाओं से पूरे इलाके में मातम पसर गया है.

अड़की में बाइक और साइकिल में भीषण टक्कर

पहली दुर्घटना अड़की थाना क्षेत्र के सिंदरी-डोरिया रोड पर जेनाडीह के समीप शुक्रवार शाम को हुई. डोरिया साप्ताहिक बाजार से साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे 47 वर्षीय पूर्ण मुंडा को एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूर्ण मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में टूटी साइकिल (ETV Bharat)

​वहीं अनियंत्रित हुई बाइक पर सवार तमाड़ के मानकीडीह निवासी तीन युवक- अमृत पातर (25), आयुष पातर (17) और सुनील पातर (25) भी गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही अमृत और आयुष ने दम तोड़ दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सुनील का इलाज रिम्स में चल रहा है.