ETV Bharat / state

​खूंटी में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

खूंटी में सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गयी है.

Three people killed in separate road accidents in Khunti
हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची/​खूंटीः शुक्रवार का दिन खूंटी जिले के लिए बेहद दुखद रहा. जिला में सड़क हादसों का तांडव देखने को मिला, जहां अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो बड़ी दुर्घटनाओं में तीन लोगों की जान चली गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इन घटनाओं से पूरे इलाके में मातम पसर गया है.

अड़की में बाइक और साइकिल में भीषण टक्कर

पहली दुर्घटना अड़की थाना क्षेत्र के सिंदरी-डोरिया रोड पर जेनाडीह के समीप शुक्रवार शाम को हुई. डोरिया साप्ताहिक बाजार से साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे 47 वर्षीय पूर्ण मुंडा को एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूर्ण मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई.

Three people killed in separate road accidents in Khunti
हादसे में टूटी साइकिल (ETV Bharat)

​वहीं अनियंत्रित हुई बाइक पर सवार तमाड़ के मानकीडीह निवासी तीन युवक- अमृत पातर (25), आयुष पातर (17) और सुनील पातर (25) भी गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही अमृत और आयुष ने दम तोड़ दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सुनील का इलाज रिम्स में चल रहा है.

इस हादसे को लेकर अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में बाइक सवार युवकों के नशे में होने की बात सामने आ रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Three people killed in separate road accidents in Khunti
हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (ETV Bharat)

तोरपा में कार और बस के बीच टक्कर

दूसरी घटना तोरपा थाना क्षेत्र के ममरला गांव के समीप खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा मुख्य पथ पर शाम करीब 4 बजे एक बस और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में कार सवार गुमला निवासी चालक पंकज कुमार और ओडिशा निवासी कालिया गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि कार सवार लोग पटना से शादी समारोह में शामिल होकर भुवनेश्वर लौट रहे थे.

इसे भी पढे़ं- बोकारो में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हुआ हादसा

इसे भी पढे़ं- जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

इसे भी पढे़ं- चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू ट्रेलर ने 12 वाहनों को रौंदा, 25 से ज्यादा लोग घायल

TAGGED:

DEATH CAUSED BY BIKE COLLISION
KHUNTI
DEATH IN ROAD ACCIDENT
कार और बस के बीच टक्कर
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.