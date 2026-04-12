बिहार में दर्दनाक हादसा, दादी के श्राद्ध में जा रही बच्ची समेत 3 की मौत
रोहतास में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया. युवक उसकी भाभी और 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है. पढ़ें-
Published : April 12, 2026 at 3:02 PM IST
रोहतास: बिहार के सासाराम में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर रख दिया. अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया, जिसमें 23 वर्षीय युवक, उसकी 28 वर्षीय भाभी और 4 वर्षीय भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के बढ़ियाबाग इलाके में हुई.
परिवार के तीन सदस्यों की मौत से सन्नाटा: मृतकों की पहचान 23 वर्षीय परमानंद कुमार, उनकी भाभी 28 वर्षीय खुशबू देवी और खुशबू देवी की बेटी 2 वर्षीय काव्या के रूप में हुई है. तीनों कोचस थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव के रहने वाले थे. वे सासाराम के तकिया मोहल्ले से अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि परमानंद कुमार की दादी का निधन हो गया था और वे श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए निकले थे.
अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मचाई तबाही: सुबह-सुबह घर से निकलते ही कुछ ही दूरी पर यह हादसा हो गया. ट्रैक्टर पर ईंटें लदी हुई थी और चालक अनियंत्रित गति से वाहन चला रहा था. नो एंट्री के बावजूद सुबह के समय भारी वाहनों के नगर में प्रवेश की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. ट्रैक्टर चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलते ही सासाराम पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस ने ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.
स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग की: हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है. एक साथ देवर, भाभी और भतीजी की मौत से पूरा इलाका सदमे में है.
क्या कहता है महिला का पति?: मृतक खुशबू देवी के पति विकास कुमार ने बताया कि पूरा परिवार श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए निकला था. तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, छोटे भाई और दो साल की बेटी इस हादसे में शामिल थी. परिवार के सदस्य अभी भी सदमे में हैं.
"घर से सभी लोग श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए निकले थे तभी सूचना मिली कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंद डाला है. मेरी पत्नी, मेरे भाई और मेरी 2 साल की बेटी की मौत हो गई है."- विकास कुमार, मृतक महिला के पति
ट्रैफिक पुलिस ने दी जानकारी: सासाराम ट्रैफिक पुलिस चंदन कुमार ने बताया कि तीनों मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे. ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया. शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है और ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है. पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है.
"पुलिस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत की सूचना मिली है. तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं जिन्हें ट्रैक्टर ने रौंद डाला. तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है." - चंदन कुमार, ट्रैफिक पुलिस, सासाराम
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