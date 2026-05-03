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पलामू के पांकी में सड़क हादसे में तीन की मौत, एक गंभीर

पलामूः जिला के पांकी थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसे हुए. इन हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक की हालत गंभीर है. गंभीर रूप से जख्मी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी है.

पहली घटना पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई में हुई, जहां पिकअप और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई. इस टक्कर में बाइक सवारी युवक की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना में युवक के सिर पर गंभीर रूप से चोट लगी जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दूसरी घटना पांकी थाना क्षेत्र के बांदुबार के इलाके में हुई, जहां बाइक सवार तीन युवक दुर्घटना का शिकार हुए हैं. इस दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया. मृतक की पहचान कृत कुमार और लकी कुमार के रूप में हुई है. दोनों पांकी के इलाके के रहने वाले हैं.

पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अलग अलग हादसों में तीन की मौत हुई है. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. पहली घटना बाइक और पिकअप के बीच के टक्कर में हुई थी जबकि दूसरी घटना बाइक और नियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हुई है.