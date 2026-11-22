बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत; पिकअप ने ई-ऑटो को मारी टक्कर, पांच घायल
पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने बताया कि चालक को हिरासत में लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:29 PM IST
बाराबंकी : जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रहे ई-ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-ऑटो चालक समेत ऑटो सवार आठ लोग बुरी तरह घायल हो गए. जिनमें से दो व्यक्तियों की मौके पर और एक की उपचार के दौरान मौत हो गई.
पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने बताया कि पिकअप चालक अंकित मौर्य को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के कुछ ग्रामीण रविवार को रोजगार के सिलसिले में मुंबई जाने के लिए घर से निकले थे. इन्हें बाराबंकी से ट्रेन पकड़नी थी. सभी बाराबंकी के लिए कस्बा व थाना फतेहपुर से ई-ऑटो पर सवार हुए.
देवां थाना क्षेत्र के फतेहपुर-देवां मार्ग पर जैसे ही ई-ऑटो सलारपुर के पास पहुंचा तभी फतेहपुर की ओर जा रही एक पिकअप ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में चालक सवार सभी आठ लोग बुरी तरह घायल हो गए.
मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक गम्भीर घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई. बाकी पांच का इलाज किया जा रहा है.
राजकुमार उर्फ उस्मान (29), राम विलास (24), सोनी (35) की इलाज के दौरान मौत हो गई. जितेंद्र (38), प्रवेश, रणधीर (35), रिंकू यादव (27) और ई-ऑटो चालक मैनुद्दीन (22) घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.
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