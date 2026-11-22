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बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत; पिकअप ने ई-ऑटो को मारी टक्कर, पांच घायल

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रहे ई-ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-ऑटो चालक समेत ऑटो सवार आठ लोग बुरी तरह घायल हो गए. जिनमें से दो व्यक्तियों की मौके पर और एक की उपचार के दौरान मौत हो गई.





पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने बताया कि पिकअप चालक अंकित मौर्य को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.