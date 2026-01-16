कोटा-लालसोट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, तीन की मौत
हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : January 16, 2026 at 11:46 AM IST
सवाईमाधोपुर: जिले के कोटा-लालसोट मेगा स्टेट हाईवे पर स्थित कुस्तला तिराहे के पास गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में घायल को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है.
रवांजना डूंगर थानाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि कुस्तला के पास पर एक ट्रक सवाईमाधोपुर की ओर से आ रहा था, जबकि दूसरा ट्रक एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से आ रहा था. एक ट्रक में सब्जियां भरी हुई थीं, जबकि दूसरे में प्लाई बोर्ड लदे हुए थे. तभी कुस्तला सर्कल के पास दोनों ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई.
पढ़ें: कुचामनसिटी में मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो ट्रक चालकों की मौत
थानाधिकारी ने बताया कि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. रवांजना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया. यहां तीन लोगों ने दम तोड़ दिया. एक गंभीर घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है. मौके से दो लोगों के आधार कार्ड मिले हैं, जिनसे उनकी पहचान पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सुनील कुमार पाण्डेय और भवानी के रूप में हुई है.
पुलिस तीसरे मृतक और गंभीर घायल की पहचान में जुटी हुई है. एक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और पुलिस जांच में जुटी हुई है.