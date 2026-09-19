आकाशीय बिजली का कहर : 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, जांजगीर-चांपा के महूदा गांव की घटना
बलौदा थाना के महूदा गांव में बारिश के दौरान मजदूर भींगने से बचने के लिए पेड़ के नीचे झोपड़ी में गए थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 8:48 PM IST
जांजगीर चाम्पा : बलौदा थाना क्षेत्र के महूदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान मजदूर भींगने से बचने के लिए पेड़ के नीचे बने झोपड़ी में गए थे. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई. इस हादसे में तीन की मौत हुई है और तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. जबकि एक सुरक्षित बच गया. घटना की सूचना मिलने पर बलौदा पुलिस मौके में पहुंची, इसके बाद घायलों को उपचार के लिए बलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.
कैसे हुई घटना ?
जांजगीर चाम्पा जिले के बलौदा क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला और हल्की बारिश के साथ तेज गरज होने लगी. अचानक मौसम बदलने से जन जीवन प्रभावित हुआ. इसी दौरान महूदा गांव में बाड़ी में काम करने के लिए गए 7 लोगों में 4 लोग बिजली की चपेट में आ गए.
महूदा गांव से सूचना मिली कि नाला के किनारे बाड़ी मे काम करने के लिए 7 लोग गए थे. बारिश से बचने के लिए बाड़ी मे बने झोपडी मे रुके, लेकिन अचानक जोर से गर्जना हुई और आकाशीय बिजली उसी झोपड़ी में गिर गई. जिससे मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई,जबकि 3 लोग घायल हुए हैं और 1 सुरक्षित है- मनोहर सिन्हा, बलौदा थाना प्रभारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके में पहुंची और घायलों को उपचार के लिए बलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया है. घायलों मे अंजू पटेल 26 वर्ष, दुलारा बाई 46 वर्ष और बैशाखु खैरवार 32 वर्ष का उपचार जारी है.
किन लोगों की हुई मृत्यु
मृतकों के शवों का पंचनामा कर पहचान कार्रवाई की गई. मृतकों मे नरेश खैरवार, राम भरोस पटेल और तुलसी राम पटेल शामिल हैं, सभी मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है. सूर्यास्त होने के कारण पोस्ट मार्टम की कार्रवाई नहीं हुई लिहाजा शवों को मर्च्यूरी में रखा गया है.
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