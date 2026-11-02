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Lakhimpur Khiri Road Accident: 'काल' बने बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा, 2 साल के मासूम समेत 3 की मौत, 1 गंभीर

घटना स्थल की तस्वीर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: मितौली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है, यहां लखीमपुर-महाकालगंज मार्ग पर शिवाला तिराहे के पास बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके के फरार हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, मितौली थाना क्षेत्र के शिवाला तिराहे पर एक परिवार के चार लोग बाइक के पास सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान कस्ता की तरफ से मोरंग लादकर आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ट्रक चारों को रौंदता हुआ निकल गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी.