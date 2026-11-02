Lakhimpur Khiri Road Accident: 'काल' बने बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा, 2 साल के मासूम समेत 3 की मौत, 1 गंभीर
मितौली थाना क्षेत्र के शिवाला तिराहे की घटना, सड़क किनारे खड़े थे एक ही परिवार के चार लोग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:36 PM IST
लखीमपुर खीरी: मितौली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है, यहां लखीमपुर-महाकालगंज मार्ग पर शिवाला तिराहे के पास बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके के फरार हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, मितौली थाना क्षेत्र के शिवाला तिराहे पर एक परिवार के चार लोग बाइक के पास सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान कस्ता की तरफ से मोरंग लादकर आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ट्रक चारों को रौंदता हुआ निकल गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी.
इस हादसे में मोहिनी (24) पत्नी अरविंद, उनका दो वर्षीय बेटा अभ्यांश और बहन खुशबू (20) निवासी ओदरहिया, थाना नीमगांव की मौत हो गई. वहीं, अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से अरविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहजम पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना में शामिल ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है.
मितौली थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार चौबे ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वह स्वयं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बाइक को कब्जे में ले लिया है. तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं, जबकि घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसे के बाद फरार हुए ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. मामले में आवश्यक कार्रवाई जारी है.
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