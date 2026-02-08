ETV Bharat / state

कानपुर में लैम्बोर्गिनी का कहर, टक्कर से तीन लोग घायल, कार थाने ले गई पुलिस

पीड़ितों की ओर से ग्वालटोली थाना में दी गई तहरीर, डीसीपी सेंट्रल बोले-कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा.

कानपुर में लैम्बोर्गिनी का कहर
कानपुर में लैम्बोर्गिनी का कहर (Photo Credit; Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक काली रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने एक साथ तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया. आरोप है कि कार में मौजूद बाउंसर्स ने कार चलाने वाले युवक को वहां से भगा दिया. इधर, जैसे ही सूचना ग्वालटोली थाना प्रभारी को मिली तो वह मौके पर पहुंचे. फिलहाल कार में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. साथ ही कार थाने लाई गई है.

कानपुर में लैम्बोर्गिनी का कहर (Video Credit; ETV Bharat)

कार से टक्कर में सोनू त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी व तौसीफ को चोटें आईं हैं. सोनू त्रिपाठी की ओर से इस मामले में तहरीर दी गई है. सोनू के मुताबिक, कार एक कारोबारी की बताई जा रही है. ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने बताया कि लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी से तीन लोगों को टक्कर मारी गई है. मौके से एक युवक फरार हुआ है. वह कौन है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. जो पीड़ितों की ओर से तहरीर दी गई, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होगा. वहीं, पूरे मामले पर डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि टक्कर मारने वाला कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी.

घायल सोनू त्रिपाठी ने बताया, कार से टक्कर मारने के बाद जो बाऊंसर्स थे, उन्होंने मारपीट की और धमकी भी दी. बताया कि अपने भाई विशाल त्रिपाठी के साथ बुलेट से ग्वालटोली बाजार में सामान लेने पहुंचा था, तभी लैम्बोर्गिनी कार ने पीछे से आकर तेज टक्कर मार दी. टक्कर से तौसीफ नाम के युवक को भी चोटें आईं हैं. थाना प्रभारी ग्वालटोली संतोष गौड़ ने कहा है कि युवक मोहन से पूछताछ जारी है. बता दें कि शहर में लैम्बोर्गिनी कार गिने-चुने उद्यमियों के पास ही है. ऐसे में पुलिस के लिए रविवार की घटना को लेकर जानकारी करना कोई कठिन काम नहीं होगा.

