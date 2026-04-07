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गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा; दो महिलाओं समेत एक बच्चा घायल, चालक की तलाश जारी

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है.

गाजियाबाद में सड़क हादसा
गाजियाबाद में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:05 PM IST

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बागपत : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में दो महिलाएं और एक मासूम बच्चा (6) गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली के छज्जू पुरा निवासी वरुण की पत्नी रजनी, जितेंद्र का बेटा जानव (6) और एक अन्य महिला अपनी कार से दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर के रास्ते बागपत की ओर जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कॉरिडोर पर एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण पहले से ही बीच रास्ते में खड़ा था. तेज रफ्तार कार सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा धंसी. टक्कर का प्रभाव इतना अधिक था कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तत्काल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उपचार जारी है.

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सुबह सड़क हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है. एसीपी ने आगे बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलते ही मामले में वैधानिक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

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