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गाजियाबाद: डंपर की टक्कर से पलटी कार में लगी आग, तीन लोग घायल, डंपर चालक फरार

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया. देर रात डंपिंग ग्राउंड से बाहर निकल रहे डंपर ने कार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी कुछ दूर जाकर पलटी और गाड़ी में आग लग गई. गनीमत रहा कि समय रहते कार सवार तीन लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

शनिवार देर रात ट्रॉनिका सिटी स्थित डंपिंग ग्राउंड की ओर से एक डंपर बाहर निकल रहा था. इसी दौरान में रोड पर आने के बाद डंपर की रफ्तार तेज थी. डंपर ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. गाड़ी के अंदर तीन लोग मौजूद थे जो कि अंदर फस गए. चीख पुकार सुन आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और मामले की पुलिस को सूचना दी. अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के कुछ देर बाद ही गाड़ी में आग लग गई.