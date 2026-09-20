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गाजियाबाद: डंपर की टक्कर से पलटी कार में लगी आग, तीन लोग घायल, डंपर चालक फरार

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई.

कार में लगी आग
कार में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 12:08 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 12:16 PM IST

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गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया. देर रात डंपिंग ग्राउंड से बाहर निकल रहे डंपर ने कार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी कुछ दूर जाकर पलटी और गाड़ी में आग लग गई. गनीमत रहा कि समय रहते कार सवार तीन लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

शनिवार देर रात ट्रॉनिका सिटी स्थित डंपिंग ग्राउंड की ओर से एक डंपर बाहर निकल रहा था. इसी दौरान में रोड पर आने के बाद डंपर की रफ्तार तेज थी. डंपर ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. गाड़ी के अंदर तीन लोग मौजूद थे जो कि अंदर फस गए. चीख पुकार सुन आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और मामले की पुलिस को सूचना दी. अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के कुछ देर बाद ही गाड़ी में आग लग गई.

कार में लगी आग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. हालांकि, गाड़ी में मौजूद लोगों को आग लगने से पहले ही बाहर निकाल लिया गया था. जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया. हादसे के बाद मौके से डंपर चालक डंपर को छोड़कर फरार हो गया.

एसीपी लोनी रामकिशन के मुताबिक,

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. मौके पर तीन लोग घायल मिले. जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

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Last Updated : September 20, 2026 at 12:16 PM IST

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कार में लगी आग
THREE PEOPLE INJURED
CAR CATCHES FIRE IN GHAZIABAD

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