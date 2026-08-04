दुमका में आकाशीय बिजली का कहरः वज्रपात से एक महिला समेत तीन की मौत
दुमका में वज्रपात की घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी है.
Published : August 4, 2026 at 8:26 PM IST
दुमकाः जिला के रामगढ़ प्रखंड में आज मंगलवार को हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई. अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में एक महिला सहित कुल तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है.
धान रोपनी के दौरान हुआ हादसा
दरअसल, रामगढ़ प्रखंड के गिदबोना गांव में धान रोपनी के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 20 वर्षीय आलतामुनी मरांडी की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के समय वह अपने पति राजेंद्र मुर्मू और चार वर्षीय बच्चे के साथ खेत में धान रोप रही थी. इसी बीच अचानक तेज बारिश होने लगी और उनपर आकाशीय बिजली गिरी. इस हादसे में आलतामुनी के पति और बच्चा भी घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया.
खेत में ही बाबूलाल पर गिरी बिजली
वहीं दूसरी ओर रामगढ़ थाना के रनबहियार पंचायत के खुदी मेरखो गांव में वज्रपात ने एक और परिवार की खुशियां छीन ली. 30 वर्षीय बाबूलाल हेंब्रम की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई. बताया जाता है कि बाबूलाल अपनी मां के साथ खेत में काम करने गए थे. कुछ समय बाद उनकी मां घर लौट आई, जबकि बाबूलाल खेत में ही काम करते रहे.
इसी दौरान लगभग दो घंटे तक लगातार हुई भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली उन पर गिर पड़ी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इसके साथ ही डुमरजोर गांव में बारिश के दौरान हुए वज्रपात से घर के बाहर खड़े रोहित कुंवर (30 वर्ष) की मौत हो गई.
वज्रपात से दो घायल
दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के आलूवाडा गांव में भी आज मंगलवार की शाम वज्रपात से दो महिला बबिता देवी और चिंता देवी घायल हो गईं. स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया. चिकित्सकीय देखरेख के बाद तीनों की स्थिति फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है.
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