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उन्नाव में खेत में मिले शव का खुलासा; मारपीट के दौरान हुई युवक की मौत, युवती समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि घटना 29 अप्रैल को समय करीब 8:30 बजे की है.

पुलिस गिरफ्त में तीन आरोपी
पुलिस गिरफ्त में तीन आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:58 PM IST

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उन्नाव : जिले के थाना दही क्षेत्र के एक गांव के पास खेत में शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि घटना 29 अप्रैल को समय करीब 8:30 बजे की है. थाना दही पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ग्राम के पास खेत में नीम के पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अज्ञात युवक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा दिया था.

युवक की शिनाख्त प्रतापगढ़ जनपद के वीरापुर निवासी अखिलेश गौतम (20) के रूप में हुई थी. उन्होंने बताया कि युवक की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था. उन्होंने बताया कि युवती समेत तीन आरोपियों को गंगा एक्सप्रेस वे पुल के नीचे ग्राम वशीरतगंज से गिरफ्तार किया गया है.

दही थाना इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि युवक और युवती दोनों पहले आपस में बातचीत करते थे. दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि युवक आए दिन युवती को धमकाता रहता था. इससे परेशान होकर युवती ने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि इसके बाद परिजनों ने बहाने से युवक को बुलाया, जहां पर मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई. दही थाना इंचार्ज ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच विवाद की पुष्टि हुई है.

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