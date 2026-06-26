ETV Bharat / state

चंदौली में युवक की हत्या में पत्नी समेत तीन गिरफ्तार; "प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने पर वारदात को दिया अंजाम, शराब पिलाने के बाद गला रेता"

एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि आरोपियों ने सहयोगी को 10 हजार रुपये का लालच दिया गया था.

चंदौली में युवक की हत्या में पत्नी समेत तीन गिरफ्तार
चंदौली में युवक की हत्या में पत्नी समेत तीन गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चन्दौली : अलीनगर थाना क्षेत्र के महेवा नहर पुलिया के पास मिले युवक के शव मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया. पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश रचने वाली मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू, घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, खून से सने कपड़े, दो मोबाइल तथा नकदी भी बरामद की गई है.

एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, मृतक युवक थाना मुगलसराय का रहने वाला था. एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि मृतक युवक अपनी पत्नी और उसके प्रेमी जितेन्द्र शर्मा उर्फ राहुल के प्रेम संबंधों का लगातार विरोध करता था. इसी वजह से महिला ने प्रेमी और उसके साथी विनोद पाल के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. उन्होंने बताया कि सहयोगी को 10 हजार रुपये का लालच दिया गया था.

उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 24 जून को युवक को जमीन खरीदने के बहाने घर से बुलाया गया. रास्ते में उसे शराब पिलाई और देर शाम महेवा नहर पुलिया के पास ले जाकर विनोद पाल ने उसे पकड़ लिया, जबकि जितेन्द्र शर्मा ने धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया. 25 जून की सुबह नहर से शव मिलने के बाद अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेवसा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान बिहार भागने की फिराक में बाइक से जा रहे जितेन्द्र शर्मा और विनोद पाल को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में दोनों ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया और अपना जुर्म कुबूल किया है. इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है.



यह भी पढ़ें : चंदौली: अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की गला दबाकर हत्या; पत्नी और ननदोई ने शव फांसी पर लटकाया, दोनों गिरफ्तार

TAGGED:

CHANDAULI POLICE
YOUTH MURDERED IN CHANDAULI
WIFE ARRESTED IN CHANDAULI
WIFE ARRESTED MURDER OF HUSBAND
CHANDAULI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.