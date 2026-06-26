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चंदौली में युवक की हत्या में पत्नी समेत तीन गिरफ्तार; "प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने पर वारदात को दिया अंजाम, शराब पिलाने के बाद गला रेता"

चंदौली में युवक की हत्या में पत्नी समेत तीन गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )