पति को नशीला पदार्थ खिलाकर किया अगवा; प्रेमी संग बाइक से ले जाकर गंगनहर में फेंका, 12 दिन से लापता युवक मामले में खुलासा
एसपी देहात ने बताया कि आरोपी पत्नी समेत तीन लोगों के किया गया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 11:20 PM IST
मेरठ : जिले के रोहटा थाना क्षेत्र में रहने वाले 26 अक्टूबर को लापता युवक के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर पुलिस ने पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया, फिर तीनों ने उसको गंग नहर में फेंक दिया था. एसडीआरएफ, गोताखोर और फ्लड पीएसी की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि बीते महीने 26 अक्टूबर को रोहटा के रहने वाले अनिल रहस्यमयी ढंग से गायब हो गये थे. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजन काफी देर तक खोजते रहे. कोई सुराग न लगने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
उन्होंने बताया कि भाई अजय ने काजल, आकाश और बादल पर भाई को अगवाकर हत्या करने की आशंका जताई. इस मामले में अजय की तहरीर पर थाना रोहटा पर मुकदमा दर्ज किया गया. इसके लिये तीन टीमों का गठन किया गया था. तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 25/26 अक्टूबर की रात को तीनों ने अनिल को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया था. जिसके बाद अनिल को गंग नहर में फेंक दिया था.
उन्होंने बताया कि अनिल की पत्नी का आकाश के साथ दो साल पूर्व से ही रिलेशन चला आ रहा है. जिसके चलते यह घटना कारित की गई थी. लापता युवक की रिकवरी के लिये पीएसी, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम भी लगाई गई है. जल्द ही बाॅडी को रिकवर कर लिया जाएगा. इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने बताया कि अनिल और काजल की शादी को लगभग आठ वर्ष हो चुके हैं. आरोपी महिला और आकाश के संबंध को करीब दो साल हो चुके हैं. इनका घर भी आना जाना था और यह दोनों बाहर भी मिलते थे. नशीले पदार्थ की बरामदगी इनके घर से हुई है. गंग नहर पर यह युवक को बाइक पर लेकर पहुंचे थे.
