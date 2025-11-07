ETV Bharat / state

पति को नशीला पदार्थ खिलाकर किया अगवा; प्रेमी संग बाइक से ले जाकर गंगनहर में फेंका, 12 दिन से लापता युवक मामले में खुलासा

मेरठ : जिले के रोहटा थाना क्षेत्र में रहने वाले 26 अक्टूबर को लापता युवक के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर पुलिस ने पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया, फिर तीनों ने उसको गंग नहर में फेंक दिया था. एसडीआरएफ, गोताखोर और फ्लड पीएसी की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि बीते महीने 26 अक्टूबर को रोहटा के रहने वाले अनिल रहस्यमयी ढंग से गायब हो गये थे. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजन काफी देर तक खोजते रहे. कोई सुराग न लगने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

उन्होंने बताया कि भाई अजय ने काजल, आकाश और बादल पर भाई को अगवाकर हत्या करने की आशंका जताई. इस मामले में अजय की तहरीर पर थाना रोहटा पर मुकदमा दर्ज किया गया. इसके लिये तीन टीमों का गठन किया गया था. तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 25/26 अक्टूबर की रात को तीनों ने अनिल को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया था. जिसके बाद अनिल को गंग नहर में फेंक दिया था.