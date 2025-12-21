ETV Bharat / state

दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या; दोस्त को दी थी डेढ़ लाख रुपये सुपारी, जानिए पूरे हत्याकांड की कहानी

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि महिला, प्रेमी समेत तीन लोग गिरफ्तार.

पुलिस ने किया हत्या का खुलासा
पुलिस ने किया हत्या का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 5:44 PM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : आगरा के रहने वाले राजकुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर साजिश के तहत कराई थी. महिला और प्रेमी ने दोस्त को डेढ़ लाख रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस ने इस मामले में पत्नी, प्रेमी और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि यह सनसनीखेज वारदात 17 दिसंबर की सुबह सामने आई थी, जब अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र अंतर्गत एक नहर के पास कच्चे रास्ते पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था. तलाशी के दौरान मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान आगरा निवासी राजकुमार के रूप में हुई थी.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी. सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस धीरे-धीरे साजिश की परतें खोलने में सफल रही. जांच में सामने आया कि राजकुमार आगरा की एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था. कुछ समय पहले वह अलीगढ़ के धनीपुर इलाके में रहकर नौकरी करता था. इसी दौरान उसकी जान-पहचान ज्योति से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे. बाद में दोनों ने शादी कर ली.


उन्होंने बताया कि शादी के कुछ समय बाद महिला के संबंध धनीपुर के रहने वाले दिव्यांग युवक बॉबी से हो गए. बॉबी आर्थिक रूप से मजबूत था और महिला के खर्च उठाने लगा था. मायके आने-जाने के दौरान महिला की बॉबी से नजदीकियां बढ़ती चली गईं. जब राजकुमार को इन रिश्तों की भनक लगी तो उसने विरोध किया.



उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि महिला और बॉबी ने मिलकर राजकुमार को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. योजना के तहत ज्योति ने राजकुमार को पैसों की जरूरत का हवाला देकर अलीगढ़ बुलाया और बॉबी से रुपये लेने की सलाह दी. राजकुमार आगरा से बस से अलीगढ़ पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज में उसे एक कार में कुछ लोगों के साथ जाते हुए देखा गया.

पुलिस के मुताबिक, बॉबी ने अपने दोस्त संदीप सिंह के जरिए सनी और हरीश नाम के दो युवकों को डेढ़ लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी. रकम एडवांस में भी दी गई थी. राजकुमार को कार में घुमाया गया, शराब पिलाई गई और फिर कार के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई. पहले गोली मारी गई, फिर चाकू से वार किए गए और पहचान छुपाने के लिए वाहन से कुचलने की कोशिश की गई. बाद में शव को हैबतपुर मार्ग के पास फेंक दिया गया.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि जांच के दौरान कॉल डिटेल्स में ज्योति और बॉबी के बीच घटना से पहले सात बार बातचीत होना सामने आया. इसी आधार पर पुलिस ने संदेह के घेरे में आए लोगों से पूछताछ की, जिसमें पूरी साजिश उजागर हो गई. उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में पत्नी ज्योति और प्रेमी बॉबी मुख्य साजिशकर्ता हैं, जबकि संदीप ने शूटरों की व्यवस्था की थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है.



यह भी पढ़ें : बच्चे-पति को छोड़ थामा था प्रेमी का हाथ...2 साल लिव-इन में रही; शादी में रोड़ा बनने पर कर दी प्रेमिका की हत्या

Last Updated : December 21, 2025 at 5:52 PM IST

TAGGED:

ALIGARH MURDER CASE
LOVER MURDER IN ALIGARH
ALIGARH MAN MURDER CASE
ALIGARH NEWS
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.