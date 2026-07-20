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बिहार में वज्रपात का कहर, वार्ड सदस्य समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत

भोजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से तीन की लोगों की मौत हो गई. मृतकों में वार्ड सदस्य भी शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर..

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भोजपुर में वज्रपात का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 3:10 PM IST

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आरा: बिहार में कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई है. सोमवार को भोजपुर में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है. जिले के चरपोखरी, गड़हनी और आयर थाना क्षेत्रों में हुई तीन अलग-अलग घटनाओं में एक वार्ड सदस्य समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज आरा सदर अस्पताल एवं निजी अस्पताल में चल रहा है.

वज्रपात का कहर: पहली घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के खराटी गांव की है, जहां कामता सिंह के 33 वर्षीय पुत्र गोविंद कुमार की खेत में धान की रोपनी के दौरान ठनका गिरने से मौत हो गई. वह पेशे से किसान थे.

धान की रोपनी के दौरान वज्रपात:

परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह रोपनी के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हुई और इसी बीच उन पर आकाशीय बिजली गिर गई.गंभीर रूप से घायल गोविंद कुमार को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

18 वर्षीय युवती की मौत: दूसरी घटना गड़हनी थाना क्षेत्र के मंदुरी गांव में हुई. यहां नदी किनारे खेत में रोपनी कर रही वीरेंद्र चौधरी की 18 वर्षीय पुत्री नंदनी कुमारी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना में उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन चांदनी कुमारी और गांव की एक अन्य किशोरी भी घायल हो गई.

आकाशीय बिजली गिरने से तीन की मौत: परिजन दोनों बहनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने नंदनी को मृत घोषित कर दिया. घायल चांदनी का इलाज सदर अस्पताल तथा दूसरी किशोरी का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है.

वार्ड सदस्य की भी मौत: तीसरी घटना आयर थाना क्षेत्र के असधन गांव की है, जहां वार्ड संख्या 11 के वार्ड सदस्य भिखारी सिंह की ठनका गिरने से मौत हो गई. घटना में गांव के ललन सिंह (50 वर्ष) और उनकी पत्नी शिवकुमारी देवी (40 वर्ष) भी घायल हो गए. दोनों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है. इन तीनों घटनाओं के बाद गांवों में मातम पसरा हुआ है.

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