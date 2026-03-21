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लातेहार में दो भाई समेत तीन लोगों की मौत, दो बाइक की टक्कर में गयी जान

लातेहारः जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र स्थित बरवाटोली ग्राम के पास रविवार की देर शाम दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर में तीन की मौत हो गई. वहीं चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज बालूमाथ अस्पताल में किया जा रहा है. घायलों की स्थिति भी अत्यंत नाजुक बताई जा रही है. मृतकों में हेरहंज थाना क्षेत्र के तासु गांव निवासी दो सगे भाई मनु भुइयां, गुलाब भुइयां शामिल है जबकि तीसरे की पहचान नहीं हो पाई है.

दरअसल शनिवार को सरहुल के जुलूस में शामिल होने के बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मनु भुइयां, गुलाब भुइयां समेत चार लोग वापस घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक पर सवार सभी सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

चिकित्सक का बयान (Etv Bharat)

इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल बालूमाथ सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के क्रम में चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. जबकि चार अन्य घायलों का इलाज जारी है.

थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया है. वहीं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल आने के बाद जांच के दौरान तीन लोगों को मृत पाया गया. जबकि घायलों में विकास भुइयां, रंजीत भुइयां, कमलेश गंझु, शांति देवी का इलाज जारी है. इनमें दो लोगों को रिम्स रेफर किया जा रहा है.

वहीं थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि हादसे में मारे गये लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. वहीं दुर्घटनाग्रस्त दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है.